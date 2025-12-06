Newsy Filmy Festiwale i nagrody "Grzesznicy" liderem nominacji do Critics' Choice Awards 2026. Wśród seriali faworytem jest "Dojrzewanie"
W piątek ogłoszone zostały nominacje do nagród Critics' Choice Awards. Od niedawna nagrody mają zmienioną formułę i jednocześnie przyznają nominacje (a potem statuetki) w kategoriach filmowych i serialowych. Uroczysta gala będzie miała miejsce 4 stycznia.

"Grzesznicy" wielkim faworytem. Mają 17 nominacji. Więcej niż "Jedna bitwa po drugiej"



W kategoriach filmowych absolutnie najlepszy okazał się obraz Ryana Cooglera "Grzesznicy". Zdobył on aż 17 nominacji. Do rekordu "Barbie" zabrakło tylko jednej nominacji!

"Jedna bitwa po drugiej" także została doceniona. Film otrzymał w sumie 14 nominacji. Wśród faworytów są jeszcze: "Frankenstein" i "Hamnet" (oba mają po 11 nominacji), "Wielki Marty" (8 nominacji) oraz "F1: Film" i "Wicked: Na dobre" (po 7 nominacji).

Dwie nominacje dla filmu "Hamnet" wywalczyli Polacy: Łukasz Żal za zdjęcia i Małgosia Turzańska za kostiumy.

Jeśli chodzi o studia i platformy, to nominacje do Critics' Choice Awards zdominowały Warner Bros. i Netflix - w sumie 63 nominacje (z tego 36 dla WB i 27 dla Netfliksa).


"Dojrzewanie" liderem serialowych nominacji. Ma 6 szans na statuetki



Dużo bardziej wyrównana stawka jest w kategoriach serialowych. Na jej czele znajduje się "Dojrzewanie", które wyróżniono 6 nominacjami. Ale "Nikt tego nie chce" depcze mu po piętach z pięcioma nominacjami.

Tę dwójkę goni cała masa tytułów z 4 nominacjami na koncie. Są to: "All Her Fault", "Śmierć od pioruna", "Duchy", "Hacks", "Rozdzielenie", "Dyplomatka" i "The Pitt".

Jeśli chodzi o platformy i stacje telewizyjne, to tu również mamy do czynienia z absolutną dominacją Netfliksa i HBO Max - w sumie 58 nominacji (31 dla Netfliksa, 27 dla HBO Max).


Nominacje w wybranych kategoriach



FILM
"Bugonia"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Jay Kelly"
"Wielki Marty"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Wartość sentymentalna"
"Grzesznicy"
"Sny o pociągach"
"Wicked: Na dobre"

AKTOR FILMOWY
Timothée Chalamet – "Wielki Marty"
Leonardo DiCaprio – "Jedna bitwa po drugiej"
Joel Edgerton – "Sny o pociągach"
Ethan Hawke – "Blue Moon"
Michael B. Jordan – "Grzesznicy"
Wagner Moura – "Tajny agent"

AKTORKA FILMOWA
Jessie Buckley – "Hamnet"
Rose Byrne – "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Chase Infiniti – "Jedna bitwa po drugiej"
Renate Reinsve – "Wartość sentymentalna"
Amanda Seyfried – "Testament Ann Lee"
Emma Stone – "Bugonia"

REŻYSERIA FILMOWA
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"
Ryan Coogler – "Grzesznicy"
Guillermo del Toro – "Frankenstein"
Josh Safdie – "Wielki Marty"
Joachim Trier – "Wartość sentymentalna"
Chloé Zhao – "Hamnet"

SERIAL DRAMATYCZNY
"Obcy: Ziemia"
"Gwiezdne wojny: Andor"
"Dyplomatka"
"Paradise"
"The Pitt"
"Jedyna"
"Rozdzielenie"
"Grupa zadaniowa"

SERIAL KOMEDIOWY
"Misja: Podstawówka"
"Elsbeth"
"Duchy"
"Hacks"
"Nikt tego nie chce"
"Zbrodnie po sąsiedzku"
"Prawi Gemstonowie"
"Studio"

SERIAL LIMITOWANY
"Dojrzewanie"
"All Her Fault"
"Wódz wojownik
"Śmierć od pioruna"
"Devil in Disguise: John Wayne Gacy"
"Złodziej dragów"
"Kwestia seksu i śmierci"
"Ta dziewczyna"

FILM TELEWIZYJNY
"Bridget Jones: Szalejąc za facetem"
"Pod przykrywką"
"Wąwóz"
"Mountainhead"
"Babcie"
"Lato 69"

PEŁNA LISTA NOMINACJI DOSTĘPNA JEST TUTAJ

