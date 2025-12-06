"Grzesznicy" liderem nominacji do Critics' Choice Awards 2026. Wśród seriali faworytem jest "Dojrzewanie"

W piątek ogłoszone zostały nominacje do nagród Critics' Choice Awards. Od niedawna nagrody mają zmienioną formułę i jednocześnie przyznają nominacje (a potem statuetki) w kategoriach filmowych i serialowych. Uroczysta gala będzie miała miejsce 4 stycznia.
"Grzesznicy" wielkim faworytem. Mają 17 nominacji. Więcej niż "Jedna bitwa po drugiej"
W kategoriach filmowych absolutnie najlepszy okazał się obraz Ryana Cooglera "Grzesznicy"
. Zdobył on aż 17 nominacji.
Do rekordu "Barbie
" zabrakło tylko jednej nominacji! "Jedna bitwa po drugiej"
także została doceniona. Film otrzymał w sumie 14 nominacji
. Wśród faworytów są jeszcze: "Frankenstein" i "Hamnet"
(oba mają po 11 nominacji), "Wielki Marty"
(8 nominacji) oraz "F1: Film" i "Wicked: Na dobre"
(po 7 nominacji). Dwie nominacje dla filmu "Hamnet" wywalczyli Polacy: Łukasz Żal za zdjęcia i Małgosia Turzańska za kostiumy.
Jeśli chodzi o studia i platformy, to nominacje do Critics' Choice Awards zdominowały Warner Bros. i Netflix - w sumie 63 nominacje (z tego 36 dla WB i 27 dla Netfliksa).
"Dojrzewanie" liderem serialowych nominacji. Ma 6 szans na statuetki
Dużo bardziej wyrównana stawka jest w kategoriach serialowych. Na jej czele znajduje się "Dojrzewanie"
, które wyróżniono 6 nominacjami
. Ale "Nikt tego nie chce"
depcze mu po piętach z pięcioma nominacjami
.
Tę dwójkę goni cała masa tytułów z 4 nominacjami na koncie. Są to: "All Her Fault", "Śmierć od pioruna", "Duchy", "Hacks", "Rozdzielenie", "Dyplomatka" i "The Pitt"
.
Jeśli chodzi o platformy i stacje telewizyjne, to tu również mamy do czynienia z absolutną dominacją Netfliksa i HBO Max - w sumie 58 nominacji (31 dla Netfliksa, 27 dla HBO Max).
Nominacje w wybranych kategoriach FILM
"Bugonia
"
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"Jay Kelly
"
"Wielki Marty
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Wartość sentymentalna
"
"Grzesznicy
"
"Sny o pociągach
"
"Wicked: Na dobre
" AKTOR FILMOWY Timothée Chalamet
– "Wielki Marty
" Leonardo DiCaprio
– "Jedna bitwa po drugiej
" Joel Edgerton
– "Sny o pociągach
" Ethan Hawke
– "Blue Moon
" Michael B. Jordan
– "Grzesznicy
" Wagner Moura
– "Tajny agent
" AKTORKA FILMOWA Jessie Buckley
– "Hamnet
" Rose Byrne
– "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" Chase Infiniti
– "Jedna bitwa po drugiej
" Renate Reinsve
– "Wartość sentymentalna
" Amanda Seyfried
– "Testament Ann Lee
" Emma Stone
– "Bugonia
" REŻYSERIA FILMOWA Paul Thomas Anderson
– "Jedna bitwa po drugiej
" Ryan Coogler
– "Grzesznicy
" Guillermo del Toro
– "Frankenstein
" Josh Safdie
– "Wielki Marty
" Joachim Trier
– "Wartość sentymentalna
" Chloé Zhao
– "Hamnet
" SERIAL DRAMATYCZNY
"Obcy: Ziemia
"
"Gwiezdne wojny: Andor
"
"Dyplomatka
"
"Paradise
"
"The Pitt
"
"Jedyna
"
"Rozdzielenie
"
"Grupa zadaniowa
" SERIAL KOMEDIOWY
"Misja: Podstawówka
"
"Elsbeth
"
"Duchy
"
"Hacks
"
"Nikt tego nie chce
"
"Zbrodnie po sąsiedzku
"
"Prawi Gemstonowie
"
"Studio
" SERIAL LIMITOWANY
"Dojrzewanie
"
"All Her Fault
"
"Wódz wojownik
"
"Śmierć od pioruna
"
"Devil in Disguise: John Wayne Gacy
"
"Złodziej dragów
"
"Kwestia seksu i śmierci
"
"Ta dziewczyna
" FILM TELEWIZYJNY
"Bridget Jones: Szalejąc za facetem
"
"Pod przykrywką
"
"Wąwóz
"
"Mountainhead
"
"Babcie
"
"Lato 69
"
