Newsy Seriale "Guilty Creatures": Julia Garner w serialu o romansie z morderstwem w tle
VOD / Seriale

"Guilty Creatures": Julia Garner w serialu o romansie z morderstwem w tle

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Guilty+Creatures%22%3A+Julia+Garner+w+serialu+o+romansie+z+morderstwem+w+tle-167459
&quot;Guilty Creatures&quot;: Julia Garner w serialu o romansie z morderstwem w tle
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Julia Garner, trzykrotnie wyróżniona nagrodą Emmy za występ w hicie "Ozark", wraca do serialowego świata. Gwiazda zeszłorocznych "Zniknięć" zagra w przygotowywanym przez Apple TV thrillerze "Guilty Creatures". Za kamerą stanie Craig Gillespie ("Supergirl").

O czym opowie serial "Guilty Creatures"?



GettyImages-2282363690.jpg Getty Images © Jeff Spicer

Pierwowzorem scenariusza jest książka non-fiction "Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida", której autorką jest Mikita Brottman. Opowiada ona o tym, jak w 2000 roku zaginął niejaki Mike Williams. Nigdy nie odnaleziono ciała, ale pięć lat później bliski przyjaciel Mike'a, Brian Winchester, rozwiódł się i ożenił z żoną zaginionego, Denise. Prawda o tym, co się wydarzyło, wyszła na jaw dopiero 12 lat później.
    
Serial ma zgłębić kulisy romansu i morderstwa, w które zaangażowana była dwójka bogobojnych kochanków. Odkryjemy sekrety ich skomplikowanego życia oraz poznamy emocjonalny ciężar, jaki niesie ze sobą życie 18 lat w cieniu zbrodni.

Craig Gillespie pracował już z Apple'em, reżyserując odcinki serialu "Znajomi i sąsiedzi". Showrunnerem jest Stuart Zicherman ("American Sports Story", "Zawód: Amerykanin"), a scenarzystką Sarah DeLappe ("Bodies Bodies Bodies").

Julia Garner – oprócz "Zniknięć" i "Ozark" – ma w swojej filmografii również takie tytuły jak m.in. "Asystentka", "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki", "Babka" i "Wolf Man".

"Zniknięcia" – zwiastun




Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.

Powiązane artykuły Craig Gillespie

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"The Gatekeeper" ma już reżysera i scenarzystę z Oscarem na koncie

Filmy

"Reanimator" z lat 80. doczeka się rebootu

Filmy

"Tańczący z wilkami" otrzyma nową, sporo dłuższą wersję reżyserską

2 komentarze
Filmy

Ryan Gosling wciągnął rodzinę do uniwersum "Gwiezdnych wojen"?

Filmy

Oni też wezmą udział w skoku w prequelu "Ocean's Eleven"

Gry

SZOK! Gigantyczne zwolnienia w XBOX

2 komentarze
Seriale

Netflix znalazł Myrona Bolitara. Nowy serial Harlana Cobena w drodze

1 komentarz