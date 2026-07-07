"Guilty Creatures": Julia Garner w serialu o romansie z morderstwem w tle

Julia Garner, trzykrotnie wyróżniona nagrodą Emmy za występ w hicie "Ozark", wraca do serialowego świata. Gwiazda zeszłorocznych "Zniknięć" zagra w przygotowywanym przez Apple TV thrillerze "Guilty Creatures". Za kamerą stanie Craig Gillespie ("Supergirl").
O czym opowie serial "Guilty Creatures"?
Pierwowzorem scenariusza jest książka non-fiction "Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida", której autorką jest Mikita Brottman. Getty Images © Jeff Spicer
Opowiada ona o tym, jak w 2000 roku zaginął niejaki Mike Williams. Nigdy nie odnaleziono ciała, ale pięć lat później bliski przyjaciel Mike'a, Brian Winchester, rozwiódł się i ożenił z żoną zaginionego, Denise. Prawda o tym, co się wydarzyło, wyszła na jaw dopiero 12 lat później.
Serial ma zgłębić kulisy romansu i morderstwa, w które zaangażowana była dwójka bogobojnych kochanków. Odkryjemy sekrety ich skomplikowanego życia oraz poznamy emocjonalny ciężar, jaki niesie ze sobą życie 18 lat w cieniu zbrodni. Craig Gillespie
pracował już z Apple'em, reżyserując odcinki serialu "Znajomi i sąsiedzi
". Showrunnerem jest Stuart Zicherman
("American Sports Story
", "Zawód: Amerykanin
"), a scenarzystką Sarah DeLappe
("Bodies Bodies Bodies
"). Julia Garner
– oprócz "Zniknięć
" i "Ozark
" – ma w swojej filmografii również takie tytuły jak m.in. "Asystentka
", "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
", "Babka
" i "Wolf Man
".
"Zniknięcia" – zwiastun
Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.