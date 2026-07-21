"Guilty Creatures": Lewis Pullman i Julia Garner jako para zakochanych morderców w nowym serialu Apple TV+

Lewis Pullman powraca na mały ekran w nowym serialu Apple TV+. Aktor zagra u boku Julii Garner w "Guilty Creatures". Za reżyserię odpowiada Craig Gillespie ("Supergirl"), a za produkcję - Tomorrow Studios. Scenariusz napisała Sarah DeLappe.
O czym opowie "Guilty Creatures"?
Zapowiadany jako opowieść o namiętność, religii i morderstwie serial jest ekranizacją książki Mikity Brottman pt. "Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida". Rozgrywająca się na Florydzie produkcja prześledzi losy dwojga młodych ludzi, którzy wdają się w romans, zdradzając swoich współmałżonków. Z czasem zakochani dopuszczają się zbrodni, a serial pokaże zarówno ich skomplikowaną relację, jak i emocjonalne konsekwencje życia z tajemnicą zbrodni przez 18 lat.
Dla Lewisa Pullmana
będzie to pierwsza rola telewizyjna od czasu nominowanego do nagrody Primetime Emmy występu w serialu "Lekcje chemii
". Od tamtej pory aktor stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych nazwisk w Hollywood. W ostatnich latach wystąpił między innymi w filmach "Top Gun: Maverick
", "Thunderbolts
", "Testament Ann Lee
" oraz "Miasteczko Salem
".