Newsy Seriale "Guilty Creatures": Lewis Pullman i Julia Garner jako para zakochanych morderców w nowym serialu Apple TV+
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"Guilty Creatures": Lewis Pullman i Julia Garner jako para zakochanych morderców w nowym serialu Apple TV+

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Guilty+Creatures%22%3A+Lewis+Pullman+i+Julia+Garner+jako+para+zakochanych+morderc%C3%B3w+w+nowym+serialu+Apple+TV%2B-167659
&quot;Guilty Creatures&quot;: Lewis Pullman i Julia Garner jako para zakochanych morderców w nowym serialu Apple TV+
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Lewis Pullman powraca na mały ekran w nowym serialu Apple TV+. Aktor zagra u boku Julii Garner w "Guilty Creatures". Za reżyserię odpowiada Craig Gillespie ("Supergirl"), a za produkcję - Tomorrow Studios. Scenariusz napisała Sarah DeLappe.

O czym opowie "Guilty Creatures"?



Zapowiadany jako opowieść o namiętność, religii i morderstwie serial jest ekranizacją książki Mikity Brottman pt. "Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida". Rozgrywająca się na Florydzie produkcja prześledzi losy dwojga młodych ludzi, którzy wdają się w romans, zdradzając swoich współmałżonków. Z czasem zakochani dopuszczają się zbrodni, a serial pokaże zarówno ich skomplikowaną relację, jak i emocjonalne konsekwencje życia z tajemnicą zbrodni przez 18 lat.

Dla Lewisa Pullmana będzie to pierwsza rola telewizyjna od czasu nominowanego do nagrody Primetime Emmy występu w serialu "Lekcje chemii". Od tamtej pory aktor stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych nazwisk w Hollywood. W ostatnich latach wystąpił między innymi w filmach "Top Gun: Maverick", "Thunderbolts", "Testament Ann Lee" oraz "Miasteczko Salem".

Zwiastun "Lekcje chemii"



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