"Gundam": Który aktor dołączył do obsady filmu z Sydney Sweeney?

Kolejne wieści o filmie "Gundam", przygotowywanej przez studio Legendary aktorskiej wersja popularnej japońskiej franczyzy. Obsadę superprodukcji, której gwiazdami będą Sydney Sweeney ("Pomoc domowa") i Noah Centineo ("Zwerbowany"), zasilił Jason Clarke.
Co wiemy o "Gundamie"?
Getty Images © Matt Winkelmeyer
Szczegóły dotyczące fabuły i roli Clarke’a
(jak również Sweeney
i Centineo
) pozostają tajemnicą. Studio Legendary przygotowuje projekt "Gundam
" od 2021 roku. Początkowo na reżysera typowany był Jordan Vogt-Roberts
("Kong: Wyspa Czaszki
"), ale odszedł z projektu. W zamian za kamerą ma stanąć Jim Mickle
, w którego filmografii jest m.in. "Chłód w lipcu
" oraz serial "Łasuch
". Dystrybutorem prawdopodobnie będzie Netflix.
Jasona Clarke'a w ostatnich latach mogliśmy oglądać m.in. w filmach "Oppenheimer
" oraz "Dom pełen dynamitu
".
Akcja oryginalnego serialu "Mobile Suit Gundam
", który zadebiutował w 1979 roku, toczy się w odległej przyszłości. Ludzkie kolonie walczą w kosmosie o niepodległość Ziemi. Do walk wykorzystują gigantyczne roboty znane jako Mobile Suits. Produkcja zyskała popularność i zainspirowała liczne animacje, książki, mangi, zabawki oraz gry wideo. W zeszłym roku premierę miał nowy serial z tego uniwersum, "Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
".
"Dom pełen dynamitu" - zwiastun