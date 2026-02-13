Newsy Filmy "Gundam": Który aktor dołączył do obsady filmu z Sydney Sweeney?
"Gundam": Który aktor dołączył do obsady filmu z Sydney Sweeney?

Kolejne wieści o filmie "Gundam", przygotowywanej przez studio Legendary aktorskiej wersja popularnej japońskiej franczyzy. Obsadę superprodukcji, której gwiazdami będą Sydney Sweeney ("Pomoc domowa") i Noah Centineo ("Zwerbowany"), zasilił Jason Clarke.

Szczegóły dotyczące fabuły i roli Clarke’a (jak również Sweeney i Centineo) pozostają tajemnicą. Studio Legendary przygotowuje projekt "Gundam" od 2021 roku. Początkowo na reżysera typowany był Jordan Vogt-Roberts ("Kong: Wyspa Czaszki"), ale odszedł z projektu. W zamian za kamerą ma stanąć Jim Mickle, w którego filmografii jest m.in. "Chłód w lipcu" oraz serial "Łasuch". Dystrybutorem prawdopodobnie będzie Netflix.

Jasona Clarke'a w ostatnich latach mogliśmy oglądać m.in. w filmach "Oppenheimer" oraz "Dom pełen dynamitu".

Akcja oryginalnego serialu "Mobile Suit Gundam", który zadebiutował w 1979 roku, toczy się w odległej przyszłości. Ludzkie kolonie walczą w kosmosie o niepodległość Ziemi. Do walk wykorzystują gigantyczne roboty znane jako Mobile Suits. Produkcja zyskała popularność i zainspirowała liczne animacje, książki, mangi, zabawki oraz gry wideo. W zeszłym roku premierę miał nowy serial z tego uniwersum, "Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX".

