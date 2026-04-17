Jacob Elordi i postapokalipsa Ridleya Scotta. Zwiastun "Gwiazdozbioru Psa"

Parę dni temu do sieci trafiły pierwsze zdjęcia, a teraz możecie już obejrzeć zwiastun nowego filmu Ridleya Scotta "Gwiazdozbiór Psa". Obraz trafi do kin pod koniec sierpnia.
O czym opowiada "Gwiazdozbiór Psa"
Film opowiada historię pilota Higa. Bohater przeżył epidemię grypy, która wytrzebiła niemal całą ludzką populację. Nie żyją jego żona i przyjaciele, a on sam mieszka w hangarze na małym opuszczonym lotnisku wraz ze swoim psem i jedynym sąsiadem – mizantropem nie rozstającym się z bronią. W swojej Cessnie 182 z 1956 roku Hig zabezpiecza strefę ochronną lotniska, a od czasu do czasu wymyka się w góry, by łowić ryby i udawać przed samym sobą, że wszystko jest jak dawniej. Ale kiedy w pokładowym radiu natrafia na transmisję z innego lotniska, budzi się tkwiąca w nim głęboko nadzieja, że gdzieś istnieje inne, lepsze życie, podobne do tego, które utracił. Ryzykując wszystko, Hig wyrusza na wyprawę tam, skąd nie będzie już mógł powrócić, nie tankując: kieruje się do źródła zaszumionego sygnału radiowego. To, co go czeka, i z czym musi się zmierzyć, jest i lepsze, i gorsze od czegokolwiek, czego mógł się spodziewać. "Gwiazdozbiór Psa"
miał trafić do kin pod koniec marca tego roku. Jednak jeszcze w grudniu ubiegłego roku Disney przeniósł premierę na koniec sierpnia.
Za kamerą stanął Ridley Scott
. A przed kamerą pojawili się: Jacob Elordi
, Josh Brolin
, Guy Pearce
, Margaret Qualley
oraz Benedict Wong
.
Pierwszy zwiastun filmu "Gwiazdozbiór Psa"