Jacob Elordi i postapokalipsa Ridleya Scotta. Zwiastun "Gwiazdozbioru Psa"
Jacob Elordi i postapokalipsa Ridleya Scotta. Zwiastun "Gwiazdozbioru Psa"

Parę dni temu do sieci trafiły pierwsze zdjęcia, a teraz możecie już obejrzeć zwiastun nowego filmu Ridleya Scotta "Gwiazdozbiór Psa". Obraz trafi do kin pod koniec sierpnia.

O czym opowiada "Gwiazdozbiór Psa"

Film opowiada historię pilota Higa. Bohater przeżył epidemię grypy, która wytrzebiła niemal całą ludzką populację. Nie żyją jego żona i przyjaciele, a on sam mieszka w hangarze na małym opuszczonym lotnisku wraz ze swoim psem i jedynym sąsiadem – mizantropem nie rozstającym się z bronią. W swojej Cessnie 182 z 1956 roku Hig zabezpiecza strefę ochronną lotniska, a od czasu do czasu wymyka się w góry, by łowić ryby i udawać przed samym sobą, że wszystko jest jak dawniej. Ale kiedy w pokładowym radiu natrafia na transmisję z innego lotniska, budzi się tkwiąca w nim głęboko nadzieja, że gdzieś istnieje inne, lepsze życie, podobne do tego, które utracił. Ryzykując wszystko, Hig wyrusza na wyprawę tam, skąd nie będzie już mógł powrócić, nie tankując: kieruje się do źródła zaszumionego sygnału radiowego. To, co go czeka, i z czym musi się zmierzyć, jest i lepsze, i gorsze od czegokolwiek, czego mógł się spodziewać. 


"Gwiazdozbiór Psa" miał trafić do kin pod koniec marca tego roku. Jednak jeszcze w grudniu ubiegłego roku Disney przeniósł premierę na koniec sierpnia. 

Za kamerą stanął Ridley Scott. A przed kamerą pojawili się: Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce, Margaret Qualley oraz Benedict Wong.

