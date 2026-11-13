"The Hero Awakens": powstaje dokument o "Gwiezdnych wojnach" z okazji 50. rocznicy "Nowej nadziei"

50. rocznica premiery "Nowej nadziei" już teraz postawiła wszystkich w stan gotowości w szeregach firmy Lucasfilm. Deadline donosi, że wytwórnia przygotowuje właśnie zupełnie nowy dokument o kulisach kultowego tytułu, który zmienił bieg kina popularnego. Produkcja będzie nosiła tytuł "The Hero Awakens".
"The Hero Awakens" – co wiemy o dokumencie?
Wierząc dziennikarzom, dokument "The Hero Awakens"
szczegółowo zrelacjonuje nam proces powstawania pierwszych "Gwiezdnych wojen
". Projekt będzie w całości złożony z materiałów archiwalnych z lat 70. – składają się na nie nagrania wideo oraz dźwięk zarejestrowany na planie "Nowej nadziei"
. Produkcja zadebiutuje na platformie Disney+ 4 maja 2027 roku, a więc w Dzień Gwiezdnych Wojen.
Reżyserem tej dokumentalnej produkcji został R.J. Cutler
– twórca niedawnego "Elton John: Never Too Late
", a także fabularnego "Zostań, jeśli kochasz
" z Chloë Grace Moretz
. Cutler
z ramienia swojej wytwórni This Machine zajmie się także produkcją filmu do spółki z – oczywiście – Lucasfilm.
Obchody 50. rocznicy premiery "Nowej nadziei
" nie skończą się jednak na jednym filmie dokumentalnym. Deadline informuje, że pierwsze "Gwiezdne wojny
" z okazji swoich okrągłych urodzin raz jeszcze trafią do kinowej dystrybucji. Film pojawi się na wielkich ekranach – i to przeróżnych formatach. Poza klasycznymi pokazami "Nową nadzieję
" będzie można po raz pierwszy zobaczyć także w salach IMAX 70mm (tych samych, w których ostatnio furorę robiła "Odyseja
" Christophera Nolana
), a także w Digital IMAX, na taśmach 70mm oraz 35mm czy w technologii 4DX.
"Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja" – zwiastun filmu