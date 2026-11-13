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"The Hero Awakens": powstaje dokument o "Gwiezdnych wojnach" z okazji 50. rocznicy "Nowej nadziei"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Gwiezdne+wojny%22%3A+Powstanie+dokument+o+%22Nowej+nadzei%22.+Premiera+50.+rocznica+kultowego+filmu-169641
&quot;The Hero Awakens&quot;: powstaje dokument o &quot;Gwiezdnych wojnach&quot; z okazji 50. rocznicy &quot;Nowej nadziei&quot;
źródło: materialy promocyjne
50. rocznica premiery "Nowej nadzieijuż teraz postawiła wszystkich w stan gotowości w szeregach firmy Lucasfilm. Deadline donosi, że wytwórnia przygotowuje właśnie zupełnie nowy dokument o kulisach kultowego tytułu, który zmienił bieg kina popularnego. Produkcja będzie nosiła tytuł "The Hero Awakens".

"The Hero Awakens" – co wiemy o dokumencie?



Wierząc dziennikarzom, dokument "The Hero Awakens" szczegółowo zrelacjonuje nam proces powstawania pierwszych "Gwiezdnych wojen". Projekt będzie w całości złożony z materiałów archiwalnych z lat 70. – składają się na nie nagrania wideo oraz dźwięk zarejestrowany na planie "Nowej nadziei". Produkcja zadebiutuje na platformie Disney+ 4 maja 2027 roku, a więc w Dzień Gwiezdnych Wojen. 



Reżyserem tej dokumentalnej produkcji został R.J. Cutler – twórca niedawnego "Elton John: Never Too Late", a także fabularnego "Zostań, jeśli kochasz" z Chloë Grace Moretz. Cutler z ramienia swojej wytwórni This Machine zajmie się także produkcją filmu do spółki z – oczywiście – Lucasfilm.

Obchody 50. rocznicy premiery "Nowej nadziei" nie skończą się jednak na jednym filmie dokumentalnym. Deadline informuje, że pierwsze "Gwiezdne wojny" z okazji swoich okrągłych urodzin raz jeszcze trafią do kinowej dystrybucji. Film pojawi się na wielkich ekranach – i to przeróżnych formatach. Poza klasycznymi pokazami "Nową nadzieję" będzie można po raz pierwszy zobaczyć także w salach IMAX 70mm (tych samych, w których ostatnio furorę robiła "Odyseja" Christophera Nolana), a także w Digital IMAX, na taśmach 70mm oraz 35mm czy w technologii 4DX.

"Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja" – zwiastun filmu




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