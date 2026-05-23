"Gwiezdne wojny": Jak oglądać aktorskie filmy i seriale? Pełna lista tytułów
"Gwiezdne wojny": Jak oglądać aktorskie filmy i seriale? Pełna lista tytułów

"Gwiezdne wojny": Jak oglądać aktorskie filmy i seriale? Pełna lista tytułów
W kinach możecie już oglądać pierwszy od siedmiu lat kinowy film ze świata "Gwiezdnych wojen" - "Mandalorian i Grogu". Aby uczcić tę premierę, mamy dla was przegląd wszystkich aktorskich filmów (kinowych) i seriali należących do tego cyklu. Tytuły ułożyliśmy w kolejności chronologii wydarzeń (w przypadku seriali biorąc pod uwagę pierwsze sezony).

Znajdziecie tu więc nie tylko najnowsze widowisko, lecz także trzy filmowe trylogie, dwa spin-offy i aż siedem powstałych jak dotąd seriali wraz z krótką subiektywną opinią na ich temat. Zapraszamy do dyskusji!

1
plakat filmu Gwiezdne wojny: Akolita

Star Wars: The Acolyte
2024
41m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Ocena, którą widzicie, mówi sama za siebie - o "Akolicie" absolutnie nie można powiedzieć, że jest ciepło przyjęta przez fandom, na co wpływ miały nie tylko gotowy produkt, lecz także wypowiedzi showrunnerki. Mimo wszystko warto zwrócić na niego uwagę - w końcu to serial, który przenosi widzów do czasów Wielkiej Republiki, ery rzadko dotąd eksplorowanej w aktorskich produkcjach. Na ten moment to zamknięta całość - kolejne sezony nie są planowane.


2
plakat filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo

Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
1999
2h 16m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Po 16 latach od "Powrotu Jedi" na ekrany trafiła pierwsza chronologicznie część Sagi. George Lucas postanowił pokazać nam historię Anakina Skywalkera, a przy okazji sytuację polityczną w galaktyce na ponad 30 lat przed bitwą o Yavin. Powstał film, który nie zyskał sympatii wszystkich, ale na którego po latach nie umiem nie patrzeć przychylnym okiem. Choć Lucas nie trafił ze wszystkim (na ciebie patrzę, Jar-Jarze), to jednak "Mroczne widmo" ma kilka elementów znakomitych - na czele z wyścigiem podów, Qui-Gonem Jinnem, walką z Darthem Maulem i muzyką Johna Williamsa.


3
plakat filmu Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów

Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
2002
2h 22m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

O ile potrafię docenić "Mroczne widmo" i dostrzegam jego urok, tak "Atak klonów" jest już zdecydowanie bardziej męczący. Fatalny wątek miłosny i koszmarne dialogi przeszły już do historii (dla równowagi zostały zilustrowane przepięknym muzycznym motywem), ale to tylko jeden z problemów tego filmu. Zawodzi nawet finałowa bitwa, która jest nużącym festiwalem CGI. Broni się pojedynczymi scenami (z czego dwie związane są z Obi-Wanem Kenobim i Jango Fettem) oraz właśnie postacią Kenobiego; McGregor ma tu okazję trochę rozwinąć skrzydła.


4
plakat filmu Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
2005
2h 20m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Znaczna zwyżka formy i jedna z moich ulubionych odsłon Sagi. Szczególnie za trzeci akt, w którym Lucasowi naprawdę dobrze udało się utrzymać dramaturgię i wprowadzić atmosferę rosnącej beznadziei. Cóż powiedzieć - po latach wciąż bardzo lubię ten efekciarski pojedynek Anakina z Obi-Wanem (i Yody z Imperatorem). Jest w "Zemście Sithów" wiele świetnych pomysłów inscenizacyjnych, scen wywołujących ciarki (Vader unoszący się na stole!), jest znakomity McGregor i wybitny soundtrack Johna Williamsa, który wziął to, co najlepsze na poprzednich ścieżkach dźwiękowych i dodał jeszcze więcej. Zawsze chętnie wracam.


5
plakat filmu Han Solo: Gwiezdne wojny - historie

Solo: A Star Wars Story
2018
2h 15m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Przed premierą zupełnie nie wierzyłem w ten film (w czym swój udział na pewno miały ogromne problemy realizacyjne), tymczasem okazał się sprawną przygodą. Alden Ehrenreich udowodnił, że był bardzo dobrym wyborem castingowym - udało mu się sprawić, że zupełnie nie myślałem podczas seansu o Solo w wykonaniu Harrisona Forda, a skupiłem się jedynie na nowej interpretacji postaci. Świetny był też Donald Glover w roli Lando (ciekawe, czy kiedykolwiek doczekamy się zapowiadanego serialu poświęconego tej postaci).


6
plakat filmu Obi-Wan Kenobi

2022
44m

Sci-Fi

Przygodowy

USA

Sci-Fi

Przygodowy

Powrót Ewana McGregora do roli Obi-Wana Kenobiego był zapewne marzeniem wielu fanów prequeli, ale czy serial poświęcony temu bohaterowi można uznać za satysfakcjonujący? To kwestia dyskusyjna. Jego najsilniejszym elementem pozostaje konfrontacja z Darthem Vaderem, ale z drugiej strony umniejsza ona nieco wagi pojedynku z "Nowej nadziei", skoro wiemy już, że spotkanie Kenobiego i Vadera na Gwieździe Śmierci wcale nie było pierwszym od czasu dramatycznego starcia na Mustafar.


7
plakat filmu Gwiezdne wojny: Andor

Andor
2022 - 2025
40m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Nie tylko najlepsze "Gwiezdne wojny" od Disneya, lecz także jedna z najlepszych (a może i naj?) odsłon całego cyklu. To serial, który równie dobrze mógłby istnieć poza uniwersum Star Wars i być po prostu doskonałą produkcją o walce z opresją, przyjaźni, poświęceniu, nadziei na lepsze jutro. Mnóstwo emocji, wspaniali bohaterowie, niesamowite monologi. Serial, który zachwyca, łamie serce i nie polega na fanserwisie, tylko na dostarczeniu widzom jak najlepszej historii. Wziął z zaskoczenia i aż do samego końca podwyższał poziom.


8
plakat filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie

Rogue One: A Star Wars Story
2016
2h 13m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Od czasu premiery to moje ulubione filmowe disnejowskie "Gwiezdne wojny" (które po "Andorze" ogląda się zupełnie inaczej niż w 2016 roku). Gareth Edwards w przeciągu dwóch godzin z kawałkiem zdołał sprawić, że polubiłem bez wyjątku wszystkich wprowadzonych w tym filmie protagonistów i z zaangażowaniem śledziłem ich losy. Od strony technicznej "Łotr 1" stoi na wysokim poziomie (choć CGI-Peter Cushing broni się średnio) i oferuje ciekawe, bardziej przyziemne spojrzenie na świat przedstawiony. Trzeci akt filmu to emocjonalna bomba, a sceny z Vaderem to owszem, fanserwis, ale w tym przypadku naprawdę udany.


9
plakat filmu Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja

Star Wars
1977
2h 1m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Jeden z filmów, dzięki którym pokochałem kino. Oglądanie kasety VHS czytanej przez Tomasza Knapika było absolutnym przeżyciem, a ja do "Nowej nadziei" z taką samą radością wracam do dziś, ciesząc się znakomicie skonstruowaną, prostą (ale nie prostacką!) fabułą, wspaniałymi postaciami i - znowu - niesamowitą muzyką. Bitwa o Yavin zawsze, ale to zawsze trzyma w niesamowitym napięciu i zawsze jej finał jest tak samo satysfakcjonujący. Lucas może i nie ma ucha do dialogów, ale zmysł do opowiadania obrazem - jak najbardziej.


10
plakat filmu Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
1980
2h 4m

Sci-Fi

Przygodowy

USA

Sci-Fi

Przygodowy

Co tu dużo mówić - wielkie dokonanie, zarówno jeśli chodzi o samą Sagę, jak i ogólnie spacę operę. Mroczna baśń o walce dobra ze złem, która z jednej strony oparta jest na mistycyzmie, z drugiej na militarnym konflikcie, a te dwa aspekty stanowią mieszankę idealną. Doskonałe tempo, wspaniali bohaterowie (znakomite wprowadzenie Yody i Landa), świetnie wyważony wątek miłosny i oczywiście perfekcyjny antagonista.


11
plakat filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi

Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi
1983
2h 14m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Fabularnie to najsłabsza odsłona starej trylogii (cały pierwszy akt istnieje właściwie tylko po to, żeby Han Solo powrócił do reszty bohaterów), ale i tak dostarcza sporo uciechy i emocji, głównie za sprawą Luke’a i Dartha Vadera. Wszystkie sceny w sali tronowej Imperatora są niezwykle klimatyczne, a wątek wewnętrznego konfliktu Vadera rozwiązano znakomicie (choć dodanie okrzyku "Nie!" to jedna z tych zbędnych zmian w OT). Scena, w której wściekły Luke zaczyna atakować swojego ojca, a w tle gra dramatyczna muzyka Williamsa, to jeden z najlepszych fragmentów całej serii. Uwielbiam ostatnią scenę, choć dopiero poczynając od specjalnej edycji z 1997, w której jest dzięki muzyce zdecydowanie bardziej pompatyczna.


12
plakat filmu The Mandalorian

2019 -
40m

Sci-Fi

USA

Sci-Fi

Serial, który zmienił oblicze "Star Wars" i wprowadził bohaterów będących w tym momencie w zasadzie twarzą marki. "The Mandalorian" zawsze kojarzył mi się z kreskówką, pewnie z powodu stosunkowo krótkich odcinków, w których bohaterowie mają swoje "questy". Taki format sprawdza się w tym przypadku bardzo dobrze, a perypetie Dina Djarina i Grogu śledzi się z przyjemnością (choć w trzecim sezonie już z mniejszą). Jon Favreau i Dave Filoni pewnie do tej pory przybijają sobie piątki za pomysł z wprowadzeniem tego drugiego - no i za całe tony fanserwisu, na które entuzjastycznie reagują fani.


13
plakat filmu Księga Boby Fetta

The Book of Boba Fett
2021 - 2022
38m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Powrót Boby w "The Mandalorian" był nie lada gratką do fanów - po tym, jak przez lata postać ta obrosła kultem, wreszcie mogliśmy zobaczyć ją w akcji i przekonać się, że zasługuje na swoją renomę. Zapowiedź serialu poświęconego nastrajała więc pozytywnie. Niestety, w serialu Boba jest już tylko cieniem samego siebie - po całości ma się wrażenie, że służy do tego, by leżał w zbiorniku z bactą i by z niego kpiono. Mało tego - w pewnym momencie "Księga Boby Fetta" staje się kolejną odsłoną "Mandalorianina" i służy do tego, by odkręcić wydarzenia z finału drugiego sezonu. Zmarnowany potencjał.


14
plakat filmu Star Wars: Ahsoka

2023 -
45m

Sci-Fi

USA

Sci-Fi

Pisałem, że "The Mandalorian" kojarzy się z kreskówką, powtórzę to i tutaj - tym bardziej, że "Ahsoka" jest kontynuacją seriali animowanych od Filoniego. Rolę tytułową gra z dużym powodzeniem Rosario Dawson (którą obsadzono zgodnie z tym, czego pragnęli fani), a w trakcie serialu przychodzi jej się spotkać nawet z Haydenem Christensenem, dla którego "Ahsoka" była kolejnym powrotem do tego świata i szansą, by raz jeszcze wejść w buty Anakina. Nie ukrywam, że sentyment do prequeli sprawił, że był to powrót satysfakcjonujący. Na 2027 rok zapowiedziany jest drugi sezon.


15
plakat filmu Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków

Star Wars: Skeleton Crew
2024 - 2025
37m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Mam wrażenie, że o "Załodze rozbitków" było i jest stosunkowo cicho, tymczasem to jedna z najbardziej udanych odsłon "Gwiezdnych wojen" od Disneya. Sympatyczna banda młodych bohaterów (Neel na zawsze zdobył moje serce), klimat kina Nowej Przygody, charyzmatyczny Jude Law - słowem, bardzo przyjemny serial dla młodszych i starszych widzów.


16
plakat filmu Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu

The Mandalorian and Grogu
2026
2h 12m

Sci-Fi

USA

Sci-Fi

Pierwszy od 2019 roku kinowy film ze świata "Gwiezdnych wojen" to kontynuacja serialu - a z recenzji wynika, że stylistycznie jest do niego bardzo podobna i można ją traktować jako dłuższy odcinek. Czy to wystarczy, żeby przyciągnąć widzów? Okaże się już po tym weekendzie, ale można się spodziewać, że niejeden fan zechce zobaczyć wyczyny Grogu na wielkim ekranie.


17
plakat filmu Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy

Star Wars: Episode VII - The Force Awakens
2015
2h 15m

Sci-Fi

Przygodowy

USA

Sci-Fi

Przygodowy

Idealne zwiastuny mocno podkręciły atmosferę, a sam powrót serii do kin sprawił, że w 2015 roku z seansu wyszedłem bardzo zadowolony. Emocje jednak opadły i dziś już nie jestem tak entuzjastyczny, choć "Przebudzenie Mocy" nadal ma kilka mocnych elementów. Wizualnie prezentuje się znakomicie, ma interesującą postać Kylo Rena i sympatycznych protagonistów. Miło też znów zobaczyć Harrisona Forda w roli Hana Solo. Szkoda, że fabularnie film Abramsa jest taką kalką z "Nowej nadziei".


18
plakat filmu Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi

Star Wars: The Last Jedi
2017
2h 32m

Sci-Fi

Przygodowy

USA

Sci-Fi

Przygodowy

Z jednej strony cenię Riana Johnsona za to, że nie poszedł na łatwiznę i postawił na bardzo autorską, momentami wręcz przewrotną wizję, ale z drugiej - nie do końca mnie ona kupuje. Spośród wszystkich elementów "Ostatniego Jedi" najbardziej interesuje mnie wątek Luke’a, choć dla wielu widzów okazał się kontrowersyjny. Jest coś intrygującego w obserwowaniu tak odmiennego oblicza ikonicznego bohatera, którego losy większość fanów wyobrażała sobie zupełnie inaczej. I nie, scena z dojeniem kosmicznej krowy absolutnie mi nie przeszkadza. Nadal świetnie wypada też Kylo Ren. Reszta historii niestety momentami mnie męczy, szczególnie mało udany wątek Finna. Na pewno trudno jednak odmówić filmowi znakomitej strony wizualnej.


19
plakat filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie

Star Wars: The Rise of Skywalker
2019
2h 21m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Wiele już powiedziano o "Skywalkerze. Odrodzeniu" i zazwyczaj były to słowa negatywne. Nie jestem w stanie zmienić tej perspektywy, bo film Abramsa i dla mnie był potężnym rozczarowaniem i niegodnym zamknięciem całej Sagi. Legendarne "Somehow Palpatine returned" idealnie podsumowuje problemy ze scenariuszem tego filmu - idzie na skróty i łatwiznę (motyw ze sztyletem...), nie daje bohaterom satysfakcjonującej konkluzji, niepotrzebnie wraca do tego, do czego wracać już nie było potrzeby. Wielka szkoda!


Następny w kolejce - "Starfighter" z Ryanem Goslingiem. Reżyseruje Shawn Levy, premiera w 2027 roku.

"The Mandalorian and Grogu" - zwiastun



