Byliśmy na premierze filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"

Już jutro na ekranach kin w całej Polsce zadebiutuje pierwszy od siedmiu lat nowy film z uniwersum "Gwiezdnych wojen" - "Mandalorian i Grogu". We wtorek w stołecznym Multikinie Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera widowiska w reżyserii Jona Favreau. Nie mogło na niej zabraknąć ekipy Filmwebu, która miała okazję porozmawiać z zaproszonymi gośćmi.   

Mateusz Pawłowski zaraża miłością do "Gwiezdnych wojen" obsadę "Rodzinki.pl"



@filmweb Gwiazdy Adam Zdrójkowski i Mateusz Pawłowski na zielonym dywanie podczas premiery „Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu”. Rozmawiamy o pierwszych spotkaniach z sagą, fanowskich zajawkach i o tym, dlaczego „Gwiezdne Wojny” od dekad łączą pokolenia. Okazuje się, że Mateusz zna galaktykę naprawdę bardzo dobrze! @adamzdrojkowsky @maly_boski07 ♬ oryginalny dźwięk – filmweb - filmweb



Dawid Woliński: najlepiej ubrana postać w "Gwiezdnych wojnach" to...



@filmweb Dawid Woliński ocenia kostiumy ze świata „Gwiezdnych Wojen” i zdradza, która postać jego zdaniem ubiera się najlepiej w całej sadze. Na zielonym dywanie spotkaliśmy też fankę, która przyszła na premierę w pełnym stroju Jedi. @dawidwolinski ♬ oryginalny dźwięk – filmweb - filmweb


Dakann: Jego ulubiona postać w "Gwiezdnych wojnach" to...



@filmweb Grzegorz Barański (Dakann) wybiera jedną najlepszą postać ze świata „Gwiezdnych Wojen”. Szybkie decyzje i tylko jeden zwycięzca. Sprawdź kto został numerem jeden według twórcy kanału HOLOCRON! @grzegorz_dakann_baranski @holocron.starwars ♬ oryginalny dźwięk – filmweb - filmweb


Film "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" kontynuuje historię, którą poznaliśmy w produkcji "The Mandalorian". Złowieszcze Imperium upadło, a imperialni watażkowie rozpierzchli się po Galaktyce. Kiełkująca Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła Rebelia. Werbuje więc legendarnego łowcę nagród, Mandalorianina Din Djarina (Pedro Pascal) i jego młodego podopiecznego Grogu. 


