"Mandalorian i Grogu" już wkrótce w dystrybucji domowej. Kiedy będzie można go obejrzeć?

Fani Star Warsów wkrótce będą mogli ponownie wyruszyć w podróż z Dinem Djarinem i Grogu bez wychodzenia z domu. Disney ogłosił, że "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" trafi na platformy streamingowe 21 lipca. Widzowie będą mogli kupić lub wypożyczyć film m.in. w Prime Video, Apple TV. Wydania 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD zadebiutują natomiast 25 sierpnia.
Disney+ nie ogłosił jeszcze daty premiery filmu na swojej platformie w ramach abonamentu.
Produkcja, która zadebiutowała w kinach 22 maja, doczeka się bogatego pakietu materiałów dodatkowych. Wśród nich znajdą się kulisy powstawania filmu, w tym specjalny materiał poświęcony Grogu, znanemu fanom także jako Baby Yoda.
Na fanów czekają też komentarz audio reżysera Jona Favreau
oraz kolejne materiały zza kulis pokazujące, jak powstawały filmowe światy.
Akcja filmu rozgrywa się po upadku Imperium Galaktycznego. Din Djarin i Grogu wyruszają na nową misję, której celem jest uratowanie Rotty Hutta w zamian za informacje o poszukiwanym celu. Film kontynuuje historię opowiedzianą w trzech sezonach serialu "The Mandalorian
", który po premierze pierwszej odsłony błyskawicznie stał się jednym z największych hitów uniwersum Gwiezdnych wojen.
Obok Pedro Pascala
i Sigourney Weaver
w produkcji wystąpili także Jeremy'ego Allena White'a
oraz Martina Scorsesego
, którzy użyczyli głosów bohaterom filmu. "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"
trafi na VOD 21 lipca.