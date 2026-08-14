"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" zmierzają na Disney+. Znamy datę premiery

Od kinowej premiery filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" minęło już ponad sto dni. Aktualnie za dodatkową opłatą film można wypożyczyć w różnych serwisach streamingowych (ich listę znajdziecie TUTAJ). Wkrótce będzie można obejrzeć go na platformie Disney+ w ramach abonamentu.
"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" w drodze na Disney+
Jak podaje Deadline, widowisko "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
" trafi na Disney+ już 2 września. Wyreżyserowany przez Jona Favreau
film w weekend otwarcia zarobił wprawdzie 167 milionów dolarów, co dało mu prowadzenie w box offisie, ale zapisał się w historii jako finansowa porażka. Z wynikiem 345 milionów dolarów stał się najgorzej zarabiającą aktorską produkcją z uniwersum. Nie wydaje się to jednak martwić włodarzy studia – ich zdaniem przyczynił się bowiem do zwiększenia przychodów m.in. ze sprzedaży zabawek czy frekwencji w tematycznych parkach rozrywki (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ
).
Kolejnym filmem z uniwersum Gwiezdnych wojen
, który zmierza na ekrany kin, jest "Starfighter
" z Ryanem Goslingiem
w roli głównej. Jego premierę zaplanowano na 28 maja przyszłego roku. Krzesło reżysera zajął Shawn Levy
. Disney najwyraźniej mocno w nich wierzy, bo duet ponownie spotka się na planie realizowanego dla Marvel Studios "Ghost Ridera
".
Zobacz zwiastun filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"
"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
" trafił na ekrany kin w maju tego roku. Powracają w nim legendarny mandaloriański łowca głów Din Dijarin (Pedro Pascal
) i jego młody uczeń Grogu
. Przypominamy zwiastun: