Newsy Filmy "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" zmierzają na Disney+. Znamy datę premiery
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"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" zmierzają na Disney+. Znamy datę premiery

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Gwiezdne+wojny%3A+Mandalorian+i+Grogu%22+zmierzaj%C4%85+na+Disney%2B.+Znamy+dat%C4%99+premiery-168062
&quot;Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu&quot; zmierzają na Disney+. Znamy datę premiery
źródło: materialy promocyjne
Od kinowej premiery filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" minęło już ponad sto dni. Aktualnie za dodatkową opłatą film można wypożyczyć w różnych serwisach streamingowych (ich listę znajdziecie TUTAJ). Wkrótce będzie można obejrzeć go na platformie Disney+ w ramach abonamentu.

"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" w drodze na Disney+


Jak podaje Deadline, widowisko "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" trafi na Disney+ już 2 września. Wyreżyserowany przez Jona Favreau film w weekend otwarcia zarobił wprawdzie 167 milionów dolarów, co dało mu prowadzenie w box offisie, ale zapisał się w historii jako finansowa porażka. Z wynikiem 345 milionów dolarów stał się najgorzej zarabiającą aktorską produkcją z uniwersum. Nie wydaje się to jednak martwić włodarzy studia – ich zdaniem przyczynił się bowiem do zwiększenia przychodów m.in. ze sprzedaży zabawek czy frekwencji w tematycznych parkach rozrywki (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ).


Kolejnym filmem z uniwersum Gwiezdnych wojen, który zmierza na ekrany kin, jest "Starfighter" z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Jego premierę zaplanowano na 28 maja przyszłego roku. Krzesło reżysera zajął Shawn Levy. Disney najwyraźniej mocno w nich wierzy, bo duet ponownie spotka się na planie realizowanego dla Marvel Studios "Ghost Ridera". 

Zobacz zwiastun filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"


"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" trafił na ekrany kin w maju tego roku. Powracają w nim legendarny mandaloriański łowca głów Din Dijarin (Pedro Pascal) i jego młody uczeń Grogu. Przypominamy zwiastun: 


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