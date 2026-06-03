"Gwiezdne wrota" nie wrócą. Nowy serial skasowany

Zła wiadomość dla tych, którzy liczyli na powrót serialu "Gwiezdne wrota". W listopadzie 2025 roku Amazon zapowiedział, że szykuje nowy serial ze świata "Stargate". Projekt został jednak właśnie skasowany.
"Gwiezdne wrota" pozostaną zamknięte Punktem wyjścia dla uniwersum jest film "Gwiezdne wrota" Rolanda Emmericha z 1994 roku
. W 1997 zadebiutował serial "Gwiezdne wrota"
, a potem pojawiały się kolejne spin-offy. O tym, że Amazon planuje ożywić serię, po raz pierwszy pisano w 2022 roku. W 2025 zapowiedziano, że w przygotowaniu jest nowy serial.
Jak donosi "Variety", włodarze Amazona obawiali się jednak, że nowe "Gwiezdne wrota" nie zainteresują szerokiej publiczności i trafią jedynie do wiernych fanów uniwersum
Showrunnerem serialu miał być Martin Gero
. Fani uniwersum "Stargate
" powinni kojarzyć to nazwisko. Gero
zaczynał swoją karierę w serialu "Gwiezdne wrota: Atlantyda"
. Potem pracował także w oryginalnym serialu "Gwiezdne wrota"
oraz kolejnym spin-offie "Gwiezdne wrota: wszechświat"
. Gero
nie był jedyną osobą związaną z uniwersum, która została zaangażowana do nowego serialu. Producentami wykonawczymi byli Dean Devlin i Roland Emmerich
(autorzy filmu z 1994 roku). Z kolei konsultantami będą Brad Wright i Joe Mallozzi
, którzy wcześniej pracowali przy kilku serialach z uniwersum "Gwiezdnych wrót
".
Nie ujawniono, o czym miał opowiadać nowy serial. Co ciekawe, podobno Amazon wciąż jest zainteresowany eksplorowaniem serii. Może więc uda się następnym razem.
"Gwiezdne wrota" – zwiastun