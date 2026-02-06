Newsy Filmy Twórca "Ozark" i gwiazda "Wikingów" przedstawią genezę znanej organizacji
Do sieci trafiła informacja, że Alexander Ludwig ("Wikingowie") i Emma Roberts ("American Horror Story") zagrają główne role w dramacie fabularnym "Hal", inspirowanym prawdziwą historią powstania organizacji humanitarnej Convoy of Hope, która od ponad 20 lat lat dostarcza potrzebującym posiłki i dostęp do czystej wody. 

Historia Convoy of Hope



GettyImages-2255349426.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Reżyserem filmu jest Mark Williams (twórca "Ozark"), a scenariusz napisał Mark Edwin Robinson. Fabuła koncentruje się na Halu Donaldsonie, dziennikarzu ukształtowanym przez trudne doświadczenia z młodości, który wierzy, że jego głos i opowiadane historie mogą zmieniać świat. Gdy poznaje Doree, utalentowaną muzyczkę, ich relacja staje się dla niego punktem oparcia w miarę jak praca zawodowa prowadzi go do miejsc naznaczonych cierpieniem i nierównościami społecznymi.

Z czasem Hal, będąc świadkiem kryzysów i ludzkiej biedy, zaczyna kwestionować granicę między samym relacjonowaniem wydarzeń a realnym działaniem. Konfrontacja z ograniczeniami pracy dziennikarskiej popycha go w stronę powołania, które wymaga czegoś więcej niż słów – i uruchamia ciąg zdarzeń prowadzących do powstania Convoy of Hope.

Zdjęcia do filmu "Hal" rozpoczną się 9 lutego w Atlancie.

Ludwig niedawno dołączył do obsady czwartego sezonu „Białego Lotosu” HBO, a Roberts zagra także w kolejnym już sezonie "American Horror Story".

"Ozark" - zwiastun



