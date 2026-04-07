"Half Man" – twórca "Reniferka" opowie o trudach męskiej przyjaźni. Oto zwiastun nowego serialu HBO Max

Twórca "Reniferka" powraca! Po kontrowersyjnym hicie Netfliksa aktor i scenarzysta Richard Gadd nakręcił odcinkową produkcję dla HBO Max. W serialu "Half Man" przyjrzy się tematowi trudnej, ale zażyłej męskiej przyjaźni. Zobaczcie zwiastun nowego serialu poniżej.
"Half Man" – zwiastun serialu
"Half Man" – co wiemy o serialu?
Na nieco ponad dwa tygodnie przed premierą w serwisie HBO Max, streamingowy gigant dzieli się pierwszym zwiastunem produkcji "Half Man
". Odpowiedzialny za niego Richard Gadd
jest przy serialu showrunnerem, producentem oraz odtwórcą jednej z głównych ról. Na ekranie partnerują mu między innymi Jamie Bell
("Dobrzy nieznajomi
") i Neve McIntosh
(serial "Doktor Who
"), a także Stuart Campbell
("Zimowy monarcha
") i Mitchell Robertson
("Harvest
") wcielający się w młodsze wersje głównych bohaterów.
"Half Man
" jawi się jako opowieść o trudnej przyjaźni pomiędzy dwoma mężczyznami. Akcja zaczyna się od pojawienia się Rubena (w tej roli sam Gadd
- na jej potrzeby nabrał muskulatury) na weselu swojego dawno niewidzianego brata Nialla, granego przez Jamiego Bella
. Ruben wydaje się nerwowy i podejrzliwy, a wkrótce dochodzi do "eksplozji przemocy", która przenosi widza przez życie bohaterów od lat 80. do czasów współczesnych. Serial ma poruszać tematy braterstwa, przemocy i kruchej natury relacji męskich i rozgrywać na przestrzeni ponad trzech dekad ich relacji.
Serial zapowiadany jest jako zamknięta opowieść składająca się z sześciu odcinków. Pierwszy z nich zadebiutuje na platformie HBO Max 23 kwietnia. Każdy kolejny będzie ukazywał się co tydzień aż do 28 maja.