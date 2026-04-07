Newsy Seriale Multimedia "Half Man" – twórca "Reniferka" opowie o trudach męskiej przyjaźni. Oto zwiastun nowego serialu HBO Max
"Half Man" – twórca "Reniferka" opowie o trudach męskiej przyjaźni. Oto zwiastun nowego serialu HBO Max

Variety / autor: /
&quot;Half Man&quot; – twórca &quot;Reniferka&quot; opowie o trudach męskiej przyjaźni. Oto zwiastun nowego serialu HBO Max
źródło: materialy promocyjne
Twórca "Reniferka" powraca! Po kontrowersyjnym hicie Netfliksa aktor i scenarzysta Richard Gadd nakręcił odcinkową produkcję dla HBO Max. W serialu "Half Man" przyjrzy się tematowi trudnej, ale zażyłej męskiej przyjaźni. Zobaczcie zwiastun nowego serialu poniżej.

Na nieco ponad dwa tygodnie przed premierą w serwisie HBO Max, streamingowy gigant dzieli się pierwszym zwiastunem produkcji "Half Man". Odpowiedzialny za niego Richard Gadd jest przy serialu showrunnerem, producentem oraz odtwórcą jednej z głównych ról. Na ekranie partnerują mu między innymi Jamie Bell ("Dobrzy nieznajomi") i Neve McIntosh (serial "Doktor Who"), a także Stuart Campbell ("Zimowy monarcha") i Mitchell Robertson ("Harvest") wcielający się w młodsze wersje głównych bohaterów.

"Half Man" jawi się jako opowieść o trudnej przyjaźni pomiędzy dwoma mężczyznami. Akcja zaczyna się od pojawienia się Rubena (w tej roli sam Gadd - na jej potrzeby nabrał muskulatury) na weselu swojego dawno niewidzianego brata Nialla, granego przez Jamiego Bella. Ruben wydaje się nerwowy i podejrzliwy, a wkrótce dochodzi do "eksplozji przemocy", która przenosi widza przez życie bohaterów od lat 80. do czasów współczesnych. Serial ma poruszać tematy braterstwa, przemocy i kruchej natury relacji męskich i rozgrywać na przestrzeni ponad trzech dekad ich relacji.

Serial zapowiadany jest jako zamknięta opowieść składająca się z sześciu odcinków. Pierwszy z nich zadebiutuje na platformie HBO Max 23 kwietnia. Każdy kolejny będzie ukazywał się co tydzień aż do 28 maja. 

Powiązane artykuły Half Man

Zobacz wszystkie artykuły

Half Man  (2026)

 Half Man

