Znamy najlepsze filmy roku dla dorosłych

The Hollywood Reporter / autor: /
W sobotę odbyła się ceremonia wręczenia nagród Najlepsze Filmy dla Dorosłych. Wyróżnienie powstało w celu celebracji historii i głosów ludzi po 50. roku życia.

"Jedna bitwa po drugiej" wygrywa i jednocześnie przegrywa



Największym wygranym gali był film Paula Thomasa Andersona "Jedna bitwa po drugiej". Obraz zdobył aż trzy statuetki. Nie jest to żadne zaskoczenie. Film był tegorocznym faworytem mając osiem nominacji.

Jednak to nie "Jedna bitwa po drugiej" została uznana najlepszym filmem roku. Ten tytuł przypadł obrazowi Chloé Zhao "Hamnet".

Dwie statuetki otrzymał film "Wartość sentymentalna", a także serial "The Pitt".


Lista laureatów nagród Najlepsze Filmy dla Dorosłych



FILM
"Hamnet"

AKTORKA
Laura Dern - "Czy mnie słychać?"

AKTOR
George Clooney - "Jak Kelly"

AKTORKA DRUGOPLANOWA
Regina Hall - "Jedna bitwa po drugiej"

AKTOR DRUGOPLANOWY
Delroy Lindo - "Grzesznicy"

REŻYSERIA
Guillermo del Toro - "Frankenstein"

OBSADA
"Jedna bitwa po drugiej"

FILM MIĘDZYPOKOLENIOWY
"Wartość sentymentalna"

FILM HISTORYCZNY
"Springsteen: Ocal mnie od nicości"

FILM DOKUMENTALNY
"Moja mama Jayne"

FILM OBCOJĘZYCZNY
"Wartość sentymentalna"

SERIAL TELEWIZYJNY
"The Pitt"

AKTOR TELEWIZYJNY
Noah Wyle - "The Pitt"

AKTORKA TELEWIZYJNA
Kathy Bates - "Matlock"

Zwiastun filmu "Hamnet"




Jedna bitwa po drugiej  (2025)

 Jedna bitwa po drugiej

Hamnet  (2025)

 Hamnet

