Znamy najlepsze filmy roku dla dorosłych

W sobotę odbyła się ceremonia wręczenia nagród Najlepsze Filmy dla Dorosłych. Wyróżnienie powstało w celu celebracji historii i głosów ludzi po 50. roku życia.
"Jedna bitwa po drugiej" wygrywa i jednocześnie przegrywa
Największym wygranym gali był film Paula Thomasa Andersona "Jedna bitwa po drugiej"
. Obraz zdobył aż trzy statuetki. Nie jest to żadne zaskoczenie. Film był tegorocznym faworytem mając osiem nominacji.
Jednak to nie "Jedna bitwa po drugiej
" została uznana najlepszym filmem roku. Ten tytuł przypadł obrazowi Chloé Zhao "Hamnet"
.
Dwie statuetki otrzymał film "Wartość sentymentalna"
, a także serial "The Pitt"
.
Lista laureatów nagród Najlepsze Filmy dla Dorosłych FILM
"Hamnet
" AKTORKA Laura Dern
- "Czy mnie słychać?
" AKTOR George Clooney
- "Jak Kelly
" AKTORKA DRUGOPLANOWA Regina Hall
- "Jedna bitwa po drugiej
" AKTOR DRUGOPLANOWY Delroy Lindo
- "Grzesznicy
" REŻYSERIA Guillermo del Toro
- "Frankenstein
" OBSADA
"Jedna bitwa po drugiej
" FILM MIĘDZYPOKOLENIOWY
"Wartość sentymentalna
" FILM HISTORYCZNY
"Springsteen: Ocal mnie od nicości
" FILM DOKUMENTALNY
"Moja mama Jayne
" FILM OBCOJĘZYCZNY
"Wartość sentymentalna
" SERIAL TELEWIZYJNY
"The Pitt
" AKTOR TELEWIZYJNY Noah Wyle
- "The Pitt
" AKTORKA TELEWIZYJNA Kathy Bates
- "Matlock
"
Zwiastun filmu "Hamnet"