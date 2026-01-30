"Hamnet" pochwalony przez Terrence'a Malicka

W filmografii Chloé Zhao nietrudno dopatrzyć się inspiracji filmami Terrence'a Malicka: wystarczy rzut oka na uchwycone podczas tzw. "złotej godziny" kadry z "Nomadland". Wygląda na to, że sympatia jest odwzajemniona. Twórca "Drzewa życia" i "Cienkiej czerwonej linii" pochwalił bowiem najnowszy film Zhao, "Hamneta". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Co powiedział Terrence Malick o "Hamnecie"?
Producent Nicolas Gonda, który współpracuje zarówno z Chloé Zhao jak i z Terrence'em Malickiem, przekazał reżyserce "Hamneta" słowa pochwały od zazwyczaj skrytego i samotniczego autora "Drzewa życia". Malick Getty Images © Variety
wysłał Gondzie
e-maila, w którym rozpływa się nad zaletami filmu Zhao
. Dał również przyzwolenie na upublicznienie treści wiadomości.
Wczoraj wieczorem obejrzałem "Hamneta". Przez cały czas miałem serce w gardle. Poczułem się wstrząśnięty do głębi. Co za wspaniałe dokonanie. Proszę, powiedz Chloé i całej ekipie to, co sami dobrze wiecie: zrobiliście cudowny film, pełen miłości, czułości, humanizmu i współczucia
, napisał Malick
. Gonda
skomentował słowa reżysera: Odkąd go znam, rzadko kiedy byłem świadkiem, żeby wypowiadał się w ten sposób.
Tymczasem wciąż czekamy, aż Malick
ukończy swój opowiadający o Jezusie Chrystusie film "The Way of the Wind
". Zdjęcia dobiegły końca w 2019 roku, wciąż trwa montaż.
O czym opowiada "Hamnet"?
Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Szekspir poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie i rozpoczyna gorący romans, który prowadzi do ślubu i narodzin trójki dzieci. Jednak gdy Will wyrusza do odległego Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, Agnes zostaje sama ze wszystkimi domowymi obowiązkami. Kiedy dochodzi do tragedii, niegdyś silna więź między małżonkami zostaje poddana próbie, a ich wspólne doświadczenia stają się inspiracją do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Szekspira, "Hamleta".
