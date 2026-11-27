Wygląda na to, że po latach domysłów i spekulacji "Hancock" może wreszcie doczekać się drugiej części. Reżyser oryginału Peter Berg ujawnił w rozmowie z "Variety", iż odtwórca tytułowej roli Will Smith przesłał mu niedawno scenariusz nowego filmu.
"Hancock 2" ma scenariusz
- Nie wiem nawet, czy powinienem o tym mówić, ale Will wysłał mi niezwykle zabawny, świetny scenariusz "Hancocka 2
" - przyznał Berg
- Chętnie bym go wyreżyserował. Wszystko musi się jednak odpowiednio ułożyć.
O kontynuacji filmu z 2008 roku mówi się od przynajmniej półtorej dekady. Nic dziwnego - pierwsza część zarobiła w kinach na całym świecie 629 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 140 milionów. W 2020 roku jedna z gwiazd oryginału Charlize Theron
zadeklarowała, że z przyjemnością ponownie wcieliłaby się w swoją bohaterkę. Z kolei w lutym 2025 roku Smith
zdradził podczas transmisji na żywo na platformie Twitch, iż powstał interesujący pomysł na sequel. Wspomniał również, że producenci rozważają zaangażowanie Zendayi
do roli córki tytułowego bohatera.
Hancock to wiecznie podirytowany, skonfliktowany z otoczeniem, sarkastyczny superheros. Może i ratuje życie wielu osób, ale zawsze pozostawia po sobie spore zniszczenia. Mężczyzna zupełnie nie troszczy się o to, co myślą o nim inni. Pewnego dnia ratuje jednak życie cenionego PR-owca Raya Embreya (Jason Bateman
). Wtedy właśnie zgryźliwy bohater zaczyna zdawać sobie sprawę, że może posiada jednak drugą, wrażliwszą stronę osobowości. Stawienie czoła własnym demonom będzie największym wyzwaniem Hancocka.
Przypomnijmy: Peter Berg
pracuje obecnie nad filmową adaptacją serii gier "Call of Duty
" dla studia Paramount. Współscenarzystą oraz producentem projektu jest Taylor Sheridan. Akcja widowiska rozegra się w uniwersum "Modern Warfare
", a premierę zaplanowano na 30 czerwca 2028 roku. Willa Smitha
zobaczymy w przyszłym roku w filmie akcji "Supermax
".
"Hancock": zwiastun filmu