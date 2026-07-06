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"Hannibal" Netflixa martwy? Pogrzebały go koszty produkcji

The Playlist / autor: /
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&quot;Hannibal&quot; Netflixa martwy? Pogrzebały go koszty produkcji
źródło: Getty Images
autor: Ethan Miller
Miesiąc temu informowaliśmy, że realizacja najnowszego filmu Antoine’a Fuqui i Denzela Washingtona została zawieszona, Teraz wszystko wskazuje na to, że projekt został definitywnie wstrzymany. Jak wynika z najnowszych informacji, Netflix zatrzymał preprodukcję i obecnie nie planuje kontynuowania prac nad filmem.

Operator Robert Richardson przyznał w wywiadzie dla The Playlist, że "Hannibal" jest praktycznie martwy. Dodał również, że Antoine Fuqua skupi się na reżyserii kontynuacji filmu "Michael", który zadebiutował 22 kwietnia i należy do najlepiej zarabiających produkcji tego roku.

Zdjęcia do "Hannibala" miały rozpocząć się latem 2026 roku we Włoszech.





Film opowiedziałby historię Hannibala Barki - kartagińskiego wodza żyjącego w latach 247–183 p.n.e., uznawanego za jednego z najwybitniejszych dowódców starożytności. Głównym wątkiem produkcji miała być druga wojna punicka, podczas której Hannibal dokonał jednego z najbardziej śmiałych manewrów militarnych w historii, przeprowadzając swoją armię - wraz ze słoniami bojowymi - przez Alpy i atakując Rzym od północy. 

Autorem scenariusza jest John Logan, współtwórca "Gladiatora". Według wcześniejszych doniesień muzykę do filmu miał skomponować Hans Zimmer, jeden z najbardziej cenionych i rozchwytywanych kompozytorów współczesnego kina.

Film o Hannibalu byłby szóstym wspólnym projektem Washingtona i Fuqui. Wcześniej nakręcili razem "Dzień próby", "Siedmiu wspaniałych" oraz serię "Bez litości".

Zwiastun "Siedmiu wspaniałych"


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