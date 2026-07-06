"Hannibal" Netflixa martwy? Pogrzebały go koszty produkcji

Miesiąc temu informowaliśmy, że realizacja najnowszego filmu Antoine’a Fuqui i Denzela Washingtona została zawieszona, Teraz wszystko wskazuje na to, że projekt został definitywnie wstrzymany. Jak wynika z najnowszych informacji, Netflix zatrzymał preprodukcję i obecnie nie planuje kontynuowania prac nad filmem.
Operator Robert Richardson
przyznał w wywiadzie dla The Playlist, że "Hannibal" jest praktycznie martwy. Dodał również, że Antoine Fuqua
skupi się na reżyserii kontynuacji filmu "Michael
", który zadebiutował 22 kwietnia i należy do najlepiej zarabiających produkcji tego roku.
Zdjęcia do "Hannibala" miały rozpocząć się latem 2026 roku we Włoszech.
Film opowiedziałby historię Hannibala Barki - kartagińskiego wodza żyjącego w latach 247–183 p.n.e., uznawanego za jednego z najwybitniejszych dowódców starożytności. Głównym wątkiem produkcji miała być druga wojna punicka, podczas której Hannibal dokonał jednego z najbardziej śmiałych manewrów militarnych w historii, przeprowadzając swoją armię - wraz ze słoniami bojowymi - przez Alpy i atakując Rzym od północy.
Autorem scenariusza jest John Logan
, współtwórca "Gladiatora
". Według wcześniejszych doniesień muzykę do filmu miał skomponować Hans Zimmer
, jeden z najbardziej cenionych i rozchwytywanych kompozytorów współczesnego kina.
Film o Hannibalu byłby szóstym wspólnym projektem Washingtona i Fuqui. Wcześniej nakręcili razem "Dzień próby
", "Siedmiu wspaniałych
" oraz serię "Bez litości
".
Zwiastun "Siedmiu wspaniałych"