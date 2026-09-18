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Szczęśliwi? Wyatt Russell gwiazdą czarnej komedii

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Happy%22%3A+Wyatt+Russell+w+obsadzie+komedii+z+As%C4%85+Butterfieldem+i+Markiem+Strongiem-168656
Szczęśliwi? Wyatt Russell gwiazdą czarnej komedii
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
John Carroll Lynch, autor dobrze przyjętego "Szczęściarza" z Harrym Deanem Stantonem i Davidem Lynchem, pracuje nad nowym filmem. Co wiemy o "Happy"?

Wyatt Russell w obsadzie "Happy"


Głównym bohaterem "Happy" będzie Myles (Asa Butterfield, na zdjęciu niżej) – młody mężczyzna, który chce poznać rodzinę swojej dziewczyny. Niestety nic nie idzie zgodnie z planem, a spotkanie z udziałem mającej voyeurystyczne skłonności matki, uwodzicielskiej siostry i rozbrajająco przyzwoitego byłego chłopaka szybko przeradza się w chaos. Dodajmy do tego jeszcze zdecydowanie zbyt dużą ilość alkoholu oraz zniszczony strzałem z dubeltówki tort urodzinowy i mamy pełny obraz tego, z czym mierzy się bohater. Będzie on musiał poważnie się zastanowić, ile jest w stanie znieść dla miłości.

GettyImages-2269743829.jpg Getty Images © Michael Tullberg

Wiadomo, że Russell wcieli się w postać imieniem Roger. Początek zdjęć zaplanowano na marzec przyszłego roku. Wiadomo, że materiał powstanie w Stanach Zjednoczonych. John Carroll Lynch będzie pracował na podstawie scenariusza autorstwa Iry Stevena Behra. W pozostałych rolach Mark Strong, Kyra Sedgwick, Brittany O'Grady i Patti Harrison

Skąd znamy Wyatta Russella?


Wyatt Russell najlepiej znany jest z roli Johna Walkera, w którego wcielił się w produkcjach MCU: serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz" oraz widowisku "Thunderbolts*" (reż. Jake Schreier). W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "22 Jump Street" (reż. Phil Lord, Christopher Miller), "Każdy by chciał!!" (reż. Richard Linklater), "Goon: Last of the Enforcers" (reż. Jay Baruchel), "Operacja Overlord" (reż. Julius Avery), "Kobieta w oknie" (reż. Joe Wright), "Przeklęta woda" (reż. Bryce McGuire), "Dzień objawienia" (reż. Steven Spielberg) czy seriale "Pod sztandarem nieba" i "Monarch: Dziedzictwo potworów". 

Zobacz zwiastun widowiska "Avengers: Doomsday"


Wśród zbliżających się projektów z udziałem Wyatta Russella znajdziemy m.in. reżyserowane przez braci Russo widowisko "Avengers: Doomsday", którego premiera zaplanowana jest na grudzień tego roku. Przypominamy zwiastun: 


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