Szczęśliwi? Wyatt Russell gwiazdą czarnej komedii

John Carroll Lynch, autor dobrze przyjętego "Szczęściarza" z Harrym Deanem Stantonem i Davidem Lynchem, pracuje nad nowym filmem. Co wiemy o "Happy"?
Wyatt Russell w obsadzie "Happy"
Głównym bohaterem "Happy
" będzie Myles (Asa Butterfield
, na zdjęciu niżej) – młody mężczyzna, który chce poznać rodzinę swojej dziewczyny. Niestety nic nie idzie zgodnie z planem, a spotkanie z udziałem mającej voyeurystyczne skłonności matki, uwodzicielskiej siostry i rozbrajająco przyzwoitego byłego chłopaka szybko przeradza się w chaos. Dodajmy do tego jeszcze zdecydowanie zbyt dużą ilość alkoholu oraz zniszczony strzałem z dubeltówki tort urodzinowy i mamy pełny obraz tego, z czym mierzy się bohater. Będzie on musiał poważnie się zastanowić, ile jest w stanie znieść dla miłości.
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Wiadomo, że Russell
wcieli się w postać imieniem Roger. Początek zdjęć zaplanowano na marzec przyszłego roku. Wiadomo, że materiał powstanie w Stanach Zjednoczonych. John Carroll Lynch
będzie pracował na podstawie scenariusza autorstwa Iry Stevena Behra
. W pozostałych rolach Mark Strong
, Kyra Sedgwick
, Brittany O'Grady
i Patti Harrison
.
Skąd znamy Wyatta Russella?Wyatt Russell
najlepiej znany jest z roli Johna Walkera, w którego wcielił się w produkcjach MCU: serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz
" oraz widowisku "Thunderbolts*
" (reż. Jake Schreier
). W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "22 Jump Street
" (reż. Phil Lord
, Christopher Miller
), "Każdy by chciał!!
" (reż. Richard Linklater
), "Goon: Last of the Enforcers
" (reż. Jay Baruchel
), "Operacja Overlord
" (reż. Julius Avery
), "Kobieta w oknie
" (reż. Joe Wright
), "Przeklęta woda
" (reż. Bryce McGuire
), "Dzień objawienia
" (reż. Steven Spielberg
) czy seriale "Pod sztandarem nieba
" i "Monarch: Dziedzictwo potworów
".
Zobacz zwiastun widowiska "Avengers: Doomsday"
Wśród zbliżających się projektów z udziałem Wyatta Russella
znajdziemy m.in. reżyserowane przez braci Russo widowisko "Avengers: Doomsday
", którego premiera zaplanowana jest na grudzień tego roku. Przypominamy zwiastun: