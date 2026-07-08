"Harold i Kumar 4" nabiera kształtów. Producent potwierdza powrót obsady

Po latach oczekiwania fani serii "Harold i Kumar" mogą mieć powody do radości. Zapowiedziany w zeszłym roku czwarty film z cyklu jest coraz bliżej realizacji, a według producenta Grega Shapiro w projekt zaangażowani są najważniejsi twórcy i aktorzy związani z poprzednimi częściami.
Co wiemy o nowej części?
Podczas panelu poświęconego produkcji filmowej na festiwalu w Karlowych Warach Shapiro
zdradził, że scenariusz kolejnej odsłony właśnie powstaje (i potwierdził, że jego autorzy mają zająć się też reżyserią), a gwiazdy produkcji mają wrócić do swoich ról. Producent dodał, że projekt powinien wkrótce wejść w fazę zdjęć, choć jak w przypadku każdej produkcji filmowej wszystko musi zostać odpowiednio przygotowane.
Za czwartą część odpowiadają twórcy oryginalnej trylogii. Jak wcześniej informowano, Jon Hurwitz
i Hayden Schlossberg
mają wyreżyserować film oraz napisać scenariusz wspólnie z Joshem Healdem
. Panowie ponownie zajmą się również produkcją poprzez swoją firmę Counterbalance Entertainment.
Seria rozpoczęła się w 2004 roku filmem "O dwóch takich, co poszli w miasto
", w którym John Cho
i Kal Penn
wcielili się w dwójkę przyjaciół ruszających w absurdalną podróż w poszukiwaniu fast foodu. Sukces komedii doprowadził do powstania dwóch sequeli: "Harold i Kumar uciekają z Guantanamo
" oraz "Harold i Kumar: Spalone święta
".
"Harold i Kumar: Spalone święta": zwiastun