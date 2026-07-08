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"Harold i Kumar 4" nabiera kształtów. Producent potwierdza powrót obsady

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&quot;Harold i Kumar 4&quot; nabiera kształtów. Producent potwierdza powrót obsady
Po latach oczekiwania fani serii "Harold i Kumar" mogą mieć powody do radości. Zapowiedziany w zeszłym roku czwarty film z cyklu jest coraz bliżej realizacji, a według producenta Grega Shapiro w projekt zaangażowani są najważniejsi twórcy i aktorzy związani z poprzednimi częściami.

Co wiemy o nowej części?




Podczas panelu poświęconego produkcji filmowej na festiwalu w Karlowych Warach Shapiro zdradził, że scenariusz kolejnej odsłony właśnie powstaje (i potwierdził, że jego autorzy mają zająć się też reżyserią), a gwiazdy produkcji mają wrócić do swoich ról. Producent dodał, że projekt powinien wkrótce wejść w fazę zdjęć, choć jak w przypadku każdej produkcji filmowej wszystko musi zostać odpowiednio przygotowane.

Za czwartą część odpowiadają twórcy oryginalnej trylogii. Jak wcześniej informowano, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg mają wyreżyserować film oraz napisać scenariusz wspólnie z Joshem Healdem. Panowie ponownie zajmą się również produkcją poprzez swoją firmę Counterbalance Entertainment.

Seria rozpoczęła się w 2004 roku filmem "O dwóch takich, co poszli w miasto", w którym John Cho i Kal Penn wcielili się w dwójkę przyjaciół ruszających w absurdalną podróż w poszukiwaniu fast foodu. Sukces komedii doprowadził do powstania dwóch sequeli: "Harold i Kumar uciekają z Guantanamo" oraz "Harold i Kumar: Spalone święta".

"Harold i Kumar: Spalone święta": zwiastun




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Harold i Kumar: Spalone święta  (2011)

 Harold i Kumar: Spalone święta

Harold i Kumar uciekają z Guantanamo  (2008)

 Harold i Kumar uciekają z Guantanamo

O dwóch takich, co poszli w miasto  (2004)

 O dwóch takich, co poszli w miasto

Harold & Kumar Go to Amsterdam  (2008)

 Harold & Kumar Go to Amsterdam

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