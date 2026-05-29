"Harry Angel". Po 40 latach czas na remake. Mickey Rourke zastąpiony

Trwa moda na serialowe wersje kultowych produkcji sprzed lat. Jak donosi portal Deadline, w przygotowaniu jest "Angel Heart".
Harry Angel znów na tropie zaginionej kobiety
Serial będzie adaptacją powieści Williama Hjortsberga
z 1978 roku. Książka doczekała się już jednej ekranizacji. Był to kontrowersyjny film Alana Parkera "Harry Angel"
. W głównych rolach wystąpili Mickey Rourke
, Lisa Bonet
i Robert De Niro
.
Oryginał miał problemy z cenzurą (pierwotnie dostał kategorię X). Został też chłodno przyjęty przez widzów. Jednak z czasem zyskał miano filmu kultowego, więc dzisiejsza informacja o remake'u przez wiele osób zostanie potraktowana jako świętokradztwo.
Nowy "Angel Heart"
będzie serialem realizowanym na potrzeby HBO
. Projekt powstaje we współpracy z A24
. Jednym z jego producentów będzie Zac Efron
, który ma również zagrać w nim główną rolę.
Scenariusz serialu ma przygotować Zach Baylin
("Black Rabbit
"). Za reżyserię przynajmniej kilku odcinków (a może i całości) ma odpowiadać Jonathan van Tulleken
("Szōgun
").
Głównym bohaterem serialu "Angel Heart"
będzie nowojorski paparazzi. Próbuje związać koniec z końcem fotografując ludzi, którzy nie chcą być odnalezieni. Pewnego dnia tajemniczy mężczyzna oferuje mu z pozoru proste zadanie: odnalezienie zaginionej kobiety. Szybko okazuje się, że sprawa nie jest prosta, że wplątani są w nią członkowie nowojorskiej elity, a być może także siły nadprzyrodzone...
