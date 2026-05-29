"Harry Angel". Po 40 latach czas na remake. Mickey Rourke zastąpiony

Deadline
Trwa moda na serialowe wersje kultowych produkcji sprzed lat. Jak donosi portal Deadline, w przygotowaniu jest "Angel Heart".

Harry Angel znów na tropie zaginionej kobiety

Serial będzie adaptacją powieści Williama Hjortsberga z 1978 roku. Książka doczekała się już jednej ekranizacji. Był to kontrowersyjny film Alana Parkera "Harry Angel". W głównych rolach wystąpili Mickey Rourke, Lisa Bonet i Robert De Niro.

Oryginał miał problemy z cenzurą (pierwotnie dostał kategorię X). Został też chłodno przyjęty przez widzów. Jednak z czasem zyskał miano filmu kultowego, więc dzisiejsza informacja o remake'u przez wiele osób zostanie potraktowana jako świętokradztwo.

Nowy "Angel Heart" będzie serialem realizowanym na potrzeby HBO. Projekt powstaje we współpracy z A24. Jednym z jego producentów będzie Zac Efron, który ma również zagrać w nim główną rolę.

Scenariusz serialu ma przygotować Zach Baylin ("Black Rabbit"). Za reżyserię przynajmniej kilku odcinków (a może i całości) ma odpowiadać Jonathan van Tulleken ("Szōgun").

Głównym bohaterem serialu "Angel Heart" będzie nowojorski paparazzi. Próbuje związać koniec z końcem fotografując ludzi, którzy nie chcą być odnalezieni. Pewnego dnia tajemniczy mężczyzna oferuje mu z pozoru proste zadanie: odnalezienie zaginionej kobiety. Szybko okazuje się, że sprawa nie jest prosta, że wplątani są w nią członkowie nowojorskiej elity, a być może także siły nadprzyrodzone...

