Newsy "Harry Hole": Pełny zwiastun nowego kryminału Netfliksa
Wideo

"Harry Hole": Pełny zwiastun nowego kryminału Netfliksa

youtube.com / autor: /
&quot;Harry Hole&quot;: Pełny zwiastun nowego kryminału Netfliksa
źródło: materialy promocyjne
Jakiś czas temu Netflix pokazał teaser jednego ze swoich zbliżających się hitów – norweskiego kryminału "Harry Hole".Teraz platforma zaprezentowała pierwszy pełny zwiastun produkcji. Czekacie?

Netflix prezentuje pierwszy pełny zwiastun "Harry'ego Hole'a"


Serial "Harry Hole" trafi na Netflix 26 marca. Będzie się składał z dziewięciu odcinków. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun:



W udostępnionym przez Netflix opisie czytamy:

"Harry Hole" to serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów Jo Nesbø. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów – i teoretycznie współpracowników – którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.

W tytułowej roli Tobias Santelmann. Partnerują mu m.in. Joel Kinnaman jako Tom Waaler i Pia Tjelta jako Rakel Fauke. Wygląda też na to, że serial będzie miał interesującą oprawę muzyczną. Wśród udostępnionych przez przez platformę fotosów możemy znaleźć m.in. zdjęcie przedstawiające Nicka Cave'a i Warrena Ellisa. Znajdziecie je poniżej: 

Joel Kinnaman jako Tom Waaler. Fot. Netflix
Pia Tjelta jako Rakel Fauke. Fot. Netflix
Nick Cave i Warren Ellis. Fot. Netflix

