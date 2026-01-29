Newsy Seriale "Harry Hole": zwiastun. Netflix zekranizował cykl Jo Nesbø. Wiemy, kiedy premiera
"Harry Hole": zwiastun. Netflix zekranizował cykl Jo Nesbø. Wiemy, kiedy premiera

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Harry+Hole%22%3A+zwiastun.+Netflix+zekranizowa%C5%82+cykl+Jo+Nesb%C3%B8.+Wiemy%2C+kiedy+premiera-164927
&quot;Harry Hole&quot;: zwiastun. Netflix zekranizował cykl Jo Nesbø. Wiemy, kiedy premiera
Netflix zaprezentował teaserowy zwiastun serialu "Harry Hole". To ekranizacja wydanej w 2003 roku powieści "Pentagram", czyli piątej odsłony bestsellerowego cyklu policyjnych dreszczowców pióra Jo Nesbo. W tytułowego nieugiętego śledczego wcielił się Tobias Santelmann, a partnerują mu Joel Kinnaman i Pia Tjelta. Premiera: 26 marca. 

Polski wydawca opisuje fabułę "Pentagramu" w następujący sposób: ulice Oslo przemierza groźny Kurier Śmierci. Na miejscu zbrodni pozostawia charakterystycznie okaleczone zwłoki. Norweska policja mobilizuje wszystkie siły, by pojmać sprawcę i zapobiec kolejnym zabójstwom. W walce z nieuchwytnym mordercą sprzymierzają się dwaj odwieczni wrogowie: komisarz Harry Hole oraz Tom Waaler – niezwykle utalentowany śledczy. Harry przechodzi trudne chwile. Szarpany nałogiem, dręczony niewyjaśnioną śmiercią Ellen, swej byłej partnerki, czuje, że jego życie osobiste i zawodowe rozpada się. Sprawa Kuriera Śmierci ma być ostatnią w jego tak błyskotliwej dotąd karierze...   


Scenariusz "Harry'ego Hole'a" napisał sam Nesbø. Za kamerą stanął Øystein Karlsen.

Nesbo napisał dotąd 13 książek o przygodach Harry'ego Hole'a. Łącznie sprzedały się one w ponad 50 milionach egzemplarzy na całym świecie.

