"Harry Hole": zwiastun. Netflix zekranizował cykl Jo Nesbø. Wiemy, kiedy premiera

Netflix zaprezentował teaserowy zwiastun serialu "Harry Hole". To ekranizacja wydanej w 2003 roku powieści "Pentagram", czyli piątej odsłony bestsellerowego cyklu policyjnych dreszczowców pióra Jo Nesbo. W tytułowego nieugiętego śledczego wcielił się Tobias Santelmann, a partnerują mu Joel Kinnaman i Pia Tjelta. Premiera: 26 marca.
"Harry Hole": zwiastun
"Harry Hole": o serialu
Polski wydawca opisuje fabułę "Pentagramu" w następujący sposób: ulice Oslo przemierza groźny Kurier Śmierci. Na miejscu zbrodni pozostawia charakterystycznie okaleczone zwłoki. Norweska policja mobilizuje wszystkie siły, by pojmać sprawcę i zapobiec kolejnym zabójstwom. W walce z nieuchwytnym mordercą sprzymierzają się dwaj odwieczni wrogowie: komisarz Harry Hole oraz Tom Waaler – niezwykle utalentowany śledczy. Harry przechodzi trudne chwile. Szarpany nałogiem, dręczony niewyjaśnioną śmiercią Ellen, swej byłej partnerki, czuje, że jego życie osobiste i zawodowe rozpada się. Sprawa Kuriera Śmierci ma być ostatnią w jego tak błyskotliwej dotąd karierze...
Scenariusz "Harry'ego Hole'a
" napisał sam Nesbø
. Za kamerą stanął Øystein Karlsen
.
Nesbo napisał dotąd 13 książek o przygodach Harry'ego Hole'a. Łącznie sprzedały się one w ponad 50 milionach egzemplarzy na całym świecie.