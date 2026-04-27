"Harry Hole". Poznaj dalsze losy detektywa z Oslo

Na platformie Netflix zadebiutował serial "Harry Hole
", oparty na bestsellerowej serii powieści autorstwa Jo Nesbø
, i od razu stał się jednym z najgłośniejszych tytułów sezonu.
Pierwszy sezon adaptuje powieść "Pentagram"
, piątą część cyklu, w której Harry Hole wraca do Oslo po wcześniejszych, wyniszczających śledztwach i próbuje odnaleźć się w pracy w wydziale zabójstw. W książce — i w serialu — szybko zostaje wciągnięty w sprawę seryjnych morderstw, które wydają się mieć rytualny, niemal obsesyjny charakter.
Twórcy produkcji wyraźnie sięgnęli też po inne elementy prozy Nesbø
. W tle historii pobrzmiewają echa wydarzeń znanych z "Pierwszego śniegu"
i "Trzeciego klucza"
, gdzie Hole mierzy się nie tylko z przestępcami, ale też z własnym uzależnieniem i rozpadem życia osobistego. Serial konsekwentnie rozwija ten motyw, pokazując go jako detektywa balansującego między geniuszem a autodestrukcją — dokładnie tak, jak w książkach.
Fani literackiego pierwowzoru docenią również liczne nawiązania do wcześniejszych spraw, które ukształtowały bohatera: traumatyczne wydarzenia z "Człowieka nietoperza"
, początek jego kariery w australijskim śledztwie oraz stopniowe pogrążanie się w alkoholizmie, który przewija się przez cały cykl Nesbø
. Serial nie pomija też relacji Hole’a z Rakel Fauke i Olegiem — kluczowych dla emocjonalnego ciężaru późniejszych powieści.
Co istotne, adaptacja nie próbuje "wygładzać" materiału źródłowego. Brutalność znana z książek — zarówno ta fizyczna, jak i psychologiczna — została zachowana, podobnie jak charakterystyczna dla Nesbø
narracja oparta na niepewności i moralnych szarościach. Oslo, tak jak w powieściach, jest tu niemal osobnym bohaterem: zimnym, obcym i nieprzewidywalnym.
Produkcja dostępna na Netflix kończy sezon w sposób wyraźnie otwierający drzwi do kolejnych adaptacji — fani już spekulują, czy następne będą sięgać po "Pancerne serce"
, "Upiory"
albo "Policję"
, które należą do najbardziej intensywnych i mrocznych części całego cyklu.
Jeśli serial utrzyma poziom pierwszego sezonu, "Harry Hole" może stać się jedną z najbardziej kompletnych ekranizacji literatury kryminalnej — wierną książkom, ale jednocześnie budującą własną, wizualną tożsamość.
