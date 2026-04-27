"Harry Hole". Poznaj dalsze losy detektywa z Oslo

Na platformie Netflix zadebiutował serial "Harry Hole", oparty na bestsellerowej serii powieści autorstwa Jo Nesbø, i od razu stał się jednym z najgłośniejszych tytułów sezonu.


Pierwszy sezon adaptuje powieść "Pentagram", piątą część cyklu, w której Harry Hole wraca do Oslo po wcześniejszych, wyniszczających śledztwach i próbuje odnaleźć się w pracy w wydziale zabójstw. W książce — i w serialu — szybko zostaje wciągnięty w sprawę seryjnych morderstw, które wydają się mieć rytualny, niemal obsesyjny charakter.

Twórcy produkcji wyraźnie sięgnęli też po inne elementy prozy Nesbø. W tle historii pobrzmiewają echa wydarzeń znanych z "Pierwszego śniegu" i "Trzeciego klucza", gdzie Hole mierzy się nie tylko z przestępcami, ale też z własnym uzależnieniem i rozpadem życia osobistego. Serial konsekwentnie rozwija ten motyw, pokazując go jako detektywa balansującego między geniuszem a autodestrukcją — dokładnie tak, jak w książkach.

Fani literackiego pierwowzoru docenią również liczne nawiązania do wcześniejszych spraw, które ukształtowały bohatera: traumatyczne wydarzenia z "Człowieka nietoperza", początek jego kariery w australijskim śledztwie oraz stopniowe pogrążanie się w alkoholizmie, który przewija się przez cały cykl Nesbø. Serial nie pomija też relacji Hole’a z Rakel Fauke i Olegiem — kluczowych dla emocjonalnego ciężaru późniejszych powieści.

Co istotne, adaptacja nie próbuje "wygładzać" materiału źródłowego. Brutalność znana z książek — zarówno ta fizyczna, jak i psychologiczna — została zachowana, podobnie jak charakterystyczna dla Nesbø narracja oparta na niepewności i moralnych szarościach. Oslo, tak jak w powieściach, jest tu niemal osobnym bohaterem: zimnym, obcym i nieprzewidywalnym.

Produkcja dostępna na Netflix kończy sezon w sposób wyraźnie otwierający drzwi do kolejnych adaptacji — fani już spekulują, czy następne będą sięgać po "Pancerne serce", "Upiory" albo "Policję", które należą do najbardziej intensywnych i mrocznych części całego cyklu.

Jeśli serial utrzyma poziom pierwszego sezonu, "Harry Hole" może stać się jedną z najbardziej kompletnych ekranizacji literatury kryminalnej — wierną książkom, ale jednocześnie budującą własną, wizualną tożsamość.

