"Harry Potter": obsadzono role Zgredka i młodego Toma Riddle'a. Jest też nowa Ginny

HBO obsadziło trzy ważne role w drugim sezonie serialowego "Harry’ego Pottera" - wśród nich młodego Toma Riddle'a. Sprawdźcie, kogo zobaczymy w produkcji HBO.
Nowe gwiazdy "Harry'ego Pottera"
W nowych odcinkach zobaczymy Billy’ego Barratta
jako młodego Voldemorta
, czyli właśnie Toma Riddle’a, Lenny’ego Rusha
w roli skrzata domowego Zgredka oraz Bonnie Hill
jako Ginny Weasley
. Barratt
, znany m.in. z filmu "Oddaj ją
", jest najmłodszym w historii zdobywcą Międzynarodowej Nagrody Emmy
. Aktor jest już pod koniec wieku nastoletniego, dzięki czemu będzie zbliżony wiekiem do Toma Riddle’a
z książki "Harry Potter i Komnata Tajemnic", który ma 16 lat. Dla porównania Christian Coulson
, który wcielił się w tę postać w filmie, miał 23 lata w momencie obsadzenia.
17-letni Lenny Rush
("Am I Being Unreasonable?
") zagra z kolei Zgredka
. W filmach postać została stworzona komputerowo, a głosu użyczył jej Toby Jones
. HBO nie ujawniło, czy serial również wykorzysta animację CGI, czy Rush
zagra Zgredka
za pomocą technologii motion capture albo charakteryzacji.
Getty Images © Kate Green/BAFTA
Bonnie Hill przejmie natomiast rolę Ginny Weasley
po Gracie Cochrane
, która zagra ją w pierwszym sezonie, będącym adaptacją "Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego". Już wcześniej informowano, że Cochrane
nie wróci w kontynuacji. Ginny
w "Komnacie Tajemnic" ma znacznie większą rolę - rozpoczyna naukę w Hogwarcie i wikła się w historię Toma Riddle’a.
Do nowych członków obsady drugiego sezonu należy również Kit Harington
, który wcieli się w Gilderoya Lockharta
.
Pierwszy sezon serialu zadebiutuje 18 grudnia.
"Harry Potter" - zwiastun serialu