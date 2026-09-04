Newsy Seriale "Harry Potter": obsadzono role Zgredka i młodego Toma Riddle'a. Jest też nowa Ginny
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"Harry Potter": obsadzono role Zgredka i młodego Toma Riddle'a. Jest też nowa Ginny

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Harry+Potter%22%3A+Billy+Barratt%2C+Lenny+Rush+i+Bonnie+Hill+jako+Tom+Riddle%2C+Zgredek+i+Ginny-168430
&quot;Harry Potter&quot;: obsadzono role Zgredka i młodego Toma Riddle'a. Jest też nowa Ginny
HBO obsadziło trzy ważne role w drugim sezonie serialowego "Harry’ego Pottera" - wśród nich młodego Toma Riddle'a. Sprawdźcie, kogo zobaczymy w produkcji HBO.

Nowe gwiazdy "Harry'ego Pottera"



W nowych odcinkach zobaczymy Billy’ego Barratta jako młodego Voldemorta, czyli właśnie Toma Riddle’a, Lenny’ego Rusha w roli skrzata domowego Zgredka oraz Bonnie Hill jako Ginny Weasley.

Barratt, znany m.in. z filmu "Oddaj ją", jest najmłodszym w historii zdobywcą Międzynarodowej Nagrody Emmy. Aktor jest już pod koniec wieku nastoletniego, dzięki czemu będzie zbliżony wiekiem do Toma Riddle’a z książki "Harry Potter i Komnata Tajemnic", który ma 16 lat. Dla porównania Christian Coulson, który wcielił się w tę postać w filmie, miał 23 lata w momencie obsadzenia.


17-letni Lenny Rush ("Am I Being Unreasonable?") zagra z kolei Zgredka. W filmach postać została stworzona komputerowo, a głosu użyczył jej Toby Jones. HBO nie ujawniło, czy serial również wykorzysta animację CGI, czy Rush zagra Zgredka za pomocą technologii motion capture albo charakteryzacji.

GettyImages-2275449507.jpg Getty Images © Kate Green/BAFTA


Bonnie Hill przejmie natomiast rolę Ginny Weasley po Gracie Cochrane, która zagra ją w pierwszym sezonie, będącym adaptacją "Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego". Już wcześniej informowano, że Cochrane nie wróci w kontynuacji. Ginny w "Komnacie Tajemnic" ma znacznie większą rolę - rozpoczyna naukę w Hogwarcie i wikła się w historię Toma Riddle’a.




Do nowych członków obsady drugiego sezonu należy również Kit Harington, który wcieli się w Gilderoya Lockharta.

Pierwszy sezon serialu zadebiutuje 18 grudnia.

"Harry Potter" - zwiastun serialu



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