Newsy Seriale Inne Szef HBO komentuje groźby wobec Paapy Essiedu: "Przewidzieliśmy, że może dojść do takich sytuacji"
Szef HBO komentuje groźby wobec Paapy Essiedu: "Przewidzieliśmy, że może dojść do takich sytuacji"

Szef HBO komentuje groźby wobec Paapy Essiedu: &quot;Przewidzieliśmy, że może dojść do takich sytuacji&quot;
Niedawno Paapa Essiedu któremu w nowej adaptacji "Harry'ego Pottera" przypadła rola Snape'a, powiedział, że otrzymywał groźby śmierci (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Variety poprosiło o odniesienie się do sprawy Caseya Bloysa, szefa HBO.

Szef HBO o groźbach śmierci wobec Paapy Essiedu


W rozmowie z Variety Bloys przyznał, że sytuacja, w której znalazł się Essiedu, nie była zaskoczeniem, a HBO dołożyło wszelkich starań, aby wszystkim zaangażowanym w produkcję osobom zapewnić bezpieczeństwo obsadzie:

Jeśli chodzi o aktorów biorących udział w programach opartych na własności intelektualnej –  a to oczywiście jeden z tych, które mają zagorzałych fanów, wśród których znajdziemy ludzi o różnych poglądach – chwilami może być przerażająco. Dlatego przewidzieliśmy, że może dojść do tego typu sytuacji i staraliśmy się zapewnić szkolenia, najlepsze praktyki w zakresie mediów społecznościowych i radzenia sobie z nimi. Oczywiście mamy też solidny zespół ds. bezpieczeństwa. Niestety spodziewaliśmy się, że to może się stać, i staramy się być tak ostrożni, jak to tylko możliwe.

Bloys zapewnił też, że nie wybrano jeszcze serialowego Voldemorta (do roli tej typowani byli m.in. Cillian Murphy, o czym więcej przeczytacie TUTAJ oraz… Tilda Swinton).

Co do zasady radzę nie wierzyć w żadne plotki. Nawet ja nie wiem, kogo zapraszamy na castingi – stwierdził.

Kim jest Paapa Essiedu?


Paapa Essiedu to brytyjski aktor o ghańskich korzeniach. W jego CV znajdziemy takie tytuły jak "Morderstwo w Orient Expressie", "Men" czy "The Outrun", a także seriale "Mogę cię zniszczyć", "Anna Boleyn", "The Lazarus Project" czy "Czarne lustro". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Obserwowani". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. czarną komedię "The Scurry", która jest na etapie postprodukcji, a także nową wersję "Afery Thomasa Crowna" i "Harry'ego Pottera".

Zobacz zwiastun filmu "Harry Potter i Książę Półkrwi"


Przypominamy zwiastun filmu "Harry Potter i Książę Półkrwi", który trafił na ekrany w 2009 roku. Aby pokonać Voldemorta, Harry musi poznać jego przeszłość. Znienawidzony przez młodego czarodzieja profesor Severus Snape uczy go obrony przed czarną magią.


