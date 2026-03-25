Szef HBO komentuje groźby wobec Paapy Essiedu: "Przewidzieliśmy, że może dojść do takich sytuacji"

Niedawno Paapa Essiedu któremu w nowej adaptacji "Harry'ego Pottera" przypadła rola Snape'a, powiedział, że otrzymywał groźby śmierci (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Variety poprosiło o odniesienie się do sprawy Caseya Bloysa, szefa HBO.
Szef HBO o groźbach śmierci wobec Paapy Essiedu
W rozmowie z Variety Bloys przyznał, że sytuacja, w której znalazł się Essiedu
, nie była zaskoczeniem, a HBO dołożyło wszelkich starań, aby wszystkim zaangażowanym w produkcję osobom zapewnić bezpieczeństwo obsadzie: Jeśli chodzi o aktorów biorących udział w programach opartych na własności intelektualnej – a to oczywiście jeden z tych, które mają zagorzałych fanów, wśród których znajdziemy ludzi o różnych poglądach – chwilami może być przerażająco. Dlatego przewidzieliśmy, że może dojść do tego typu sytuacji i staraliśmy się zapewnić szkolenia, najlepsze praktyki w zakresie mediów społecznościowych i radzenia sobie z nimi. Oczywiście mamy też solidny zespół ds. bezpieczeństwa. Niestety spodziewaliśmy się, że to może się stać, i staramy się być tak ostrożni, jak to tylko możliwe.
Casey Bloys na uroczystej premierze drugiego sezonu "The Pitt"
Bloys zapewnił też, że nie wybrano jeszcze serialowego Voldemorta (do roli tej typowani byli m.in. Cillian Murphy
, o czym więcej przeczytacie TUTAJ
oraz… Tilda Swinton
). Co do zasady radzę nie wierzyć w żadne plotki. Nawet ja nie wiem, kogo zapraszamy na castingi
– stwierdził.
Kim jest Paapa Essiedu?Paapa Essiedu
to brytyjski aktor o ghańskich korzeniach. W jego CV znajdziemy takie tytuły jak "Morderstwo w Orient Expressie
", "Men
" czy "The Outrun
", a także seriale "Mogę cię zniszczyć
", "Anna Boleyn
", "The Lazarus Project
" czy "Czarne lustro
". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Obserwowani". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. czarną komedię "The Scurry", która jest na etapie postprodukcji, a także nową wersję "Afery Thomasa Crowna
" i "Harry'ego Pottera
".
Zobacz zwiastun filmu "Harry Potter i Książę Półkrwi"
Przypominamy zwiastun filmu "Harry Potter i Książę Półkrwi
", który trafił na ekrany w 2009 roku. Aby pokonać Voldemorta, Harry musi poznać jego przeszłość. Znienawidzony przez młodego czarodzieja profesor Severus Snape
uczy go obrony przed czarną magią.