"Hagrid, Hagrid, Hagrid..." Co Nick Frost zrobił dla wymarzonej roli w "Harrym Potterze"?

Czy Nick Frost to urodzony Hagrid? O tym przekonamy się, gdy na ekrany trafi nowy serial o przygodach Harry'ego Pottera. Póki co aktor opowiedział o magicznych zaklęciach, jakich użył, by dostać wymarzoną rolę. 

Hagrid, Hagrid, Hagrid... Jak Nick Frost Manifestował rolę w "Harrym Potterze"?


W rozmowie z magazynem The Guardian Nick Frost powiedział, że bardzo zależało mu na roli Hagrida w zbliżającej się serialowej adaptacji "Harry'ego Pottera". Tak bardzo, że aby ją dostać, uciekł się do manifestacji:

Widziałem wszystkie filmy. Co roku oglądamy je całą rodziną w okolicach Bożego Narodzenia. Zaczynamy 20 grudnia i kończymy półtora tygodnia później. Zanim zostałem obsadzony jako Hagrid, moja partnerka zasugerowała, abym spróbował to sobie zamanifestować. Więc w ostatnie Święta obejrzałem wszystkie filmy jeden za drugim na kanale tematycznym Sky Harry Potter, pisząc słowo "Hagrid" siedem tysięcy razy.

Nick Frost jako Hagrid
Hagrid to półolbrzym odznaczający się ogromnym wzrostem, nadludzką siłą i wielkim sercem. W szkole magii i czarodziejstwa Hogwart pracuje jako gajowy. Hagrid jest bardzo lojalny wobec Albusa Dumbledore’a i głęboko przywiązany do Harry’ego Pottera i jego przyjaciół. Choć bywa niezdarny i łatwowierny, kieruje się dobrymi intencjami i zawsze staje po stronie słabszych. Uwielbia magiczne stworzenia – nawet te niebezpieczne – przez co często pakuje się w kłopoty.

Ostatnie role Nicka Frosta. Zobacz zwiastun "Dźwięku śmierci"


W ostatnich latach Nicka Frosta mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków", aktorskim "Jak wytresować smoka" (zwiastun poniżej) oraz komedii familijnej "Rośnij". W lutym na ekrany polskich kin trafi horror "Dźwięk śmierci", w którym Frost wciela się w postać Pana Cravena. Zobaczcie zwiastun: 


