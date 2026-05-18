Kto opuścił obsadę "Harry'ego Pottera"? Zmiany w 2. sezonie

Fani Harry'ego Pottera mają powody do radości. Pierwszy sezon serialu, nad którym aktualnie pracuje HBO, zostanie wyemitowany w grudniu tego roku, potwierdzono też już produkcję drugiego. Jak podaje Deadline, do swojej roli nie wróci w nim jedna z młodych aktorek.

Zakończenie zdjęć do pierwszego sezonu "Harry'ego Pottera" zbiegło się z informacją o czekającym twórców recastingu. W drugim sezonie nie zobaczymy Gracie Cochrane, która wciela się w Ginny Weasley, młodszą siostrę Rona (Alastair Stout). W oficjalnym oświadczeniu czytamy:

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności Gracie podjęła trudną decyzję o rezygnacji z roli Ginny Weasley w produkowanym przez HBO serialu o przygodach Harry'ego Pottera po pierwszym sezonie. Czas, jaki spędziła w świecie Harry'ego Pottera, był dla niej naprawdę wspaniały i jest głęboko wdzięczna Lucy Bevan oraz całemu zespołowi produkcyjnemu za to, że stworzyli tak niezapomniane chwile. Gracie jest bardzo podekscytowana możliwościami, jakie niesie ze sobą przyszłość.

W odpowiedzi HBO opublikowało krótki komunikat z podziękowaniami dla młodej aktorki i życzeniami wszystkiego najlepszego:

Rozumiemy i wspieramy decyzję Gracie Cochrane i jej rodziny o rezygnacji z udziału w kolejnym sezonie serialu HBO o przygodach Harry'ego Pottera. Jesteśmy wdzięczni za jej pracę przy pierwszym sezonie. Gracie i jej rodzinie życzymy wszystkiego najlepszego.

Prace na planie drugiego sezonu – adaptacji książki "Harry Potter i Komnata Tajemnic" – mają rozpocząć się jesienią. 

Pierwszy sezon serialowego "Harry'ego Pottera" to adaptacja "Kamienia Filozoficznego". W tytułowego bohatera oraz jego przyjaciół – Hermionę Granger i Rona Weasleya – wcielą się Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout. Zobaczcie pierwszą zapowiedź wideo: 


