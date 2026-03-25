Newsy HBO Max ma dla Was list z Hogwartu. Oto pierwszy zwiastun "Harry'ego Pottera"
Prace na planie serialowego "Harry'ego Pottera" wciąż trwają, ale HBO właśnie uchyliło rąbka tajemnicy. Zobaczcie pierwszy zwiastun. Produkcja trafi na ekrany już w Boże Narodzenie. Marzyliście o takim prezencie na Święta?  

Pierwszy sezon serialu będzie oczywiście adaptacją książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Wydana w 1997 roku powieść autorstwa J.K. Rowling stała się międzynarodowym bestsellerem i zapoczątkowała cykl przygód młodego czarodzieja, w którego w nowej adaptacji wcieli się Dominic McLaughlin. Krótkie wideo znajdziecie poniżej:



Tytułowy bohater to na pozór zwyczajny chłopiec mieszkający u swojego wujostwa na Privet Drive 4, w komórce pod schodami. W dzień swoich jedenastych urodzin izolowany od świata młodzieniec dowiaduje się od wielkiego, ale przemiłego Hagrida, że jest czarodziejem i od urodzenia jest zapisany do elitarnej szkoły dla czarodziejów. Ta informacja wywraca do góry nogami dotychczasowe życie Harry’ego, a niewyjaśnione sytuacje nabierają nowego sensu. Okazuje się, że rodzice chłopca także byli czarodziejami i wcale nie zginęli w wypadku samochodowym, lecz zostali zabici przez najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Lorda Voldemorta. 11-latek dowiaduje się także, że jest jedyną osobą, która przeżyła jego atak. Wyruszając do nowej szkoły, chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że Voldemort wcale się nie poddał i nadal pragnie jego śmierci.   





W przyjaciół Harry'egoHermionę Granger i Rona Weasleya – wcielą się w Arabella Stanton i Alastair Stout. W pozostałych rolach m.in. John Lithgow (jako Albus Dumbledore), Nick Frost (jako Rubeus Hagrid), Janet McTeer (jako Minerwa McGonagall) i Paapa Essiedu (jako Severus Snape). Na tym etapie wciąż nie wiadomo, komu przypadła rola Lorda Voldemorta. Typowani są do niej m.in. Cillian Murphy i Tilda Swinton

