HBO Max ma dla Was list z Hogwartu. Oto pierwszy zwiastun "Harry'ego Pottera"

Prace na planie serialowego "Harry'ego Pottera" wciąż trwają, ale HBO właśnie uchyliło rąbka tajemnicy. Zobaczcie pierwszy zwiastun. Produkcja trafi na ekrany już w Boże Narodzenie. Marzyliście o takim prezencie na Święta?
Pierwszy sezon serialu będzie oczywiście adaptacją książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Wydana w 1997 roku powieść autorstwa J.K. Rowling
stała się międzynarodowym bestsellerem i zapoczątkowała cykl przygód młodego czarodzieja, w którego w nowej adaptacji wcieli się Dominic McLaughlin
. Krótkie wideo znajdziecie poniżej:
Tytułowy bohater to na pozór zwyczajny chłopiec mieszkający u swojego wujostwa na Privet Drive 4, w komórce pod schodami. W dzień swoich jedenastych urodzin izolowany od świata młodzieniec dowiaduje się od wielkiego, ale przemiłego Hagrida
, że jest czarodziejem i od urodzenia jest zapisany do elitarnej szkoły dla czarodziejów. Ta informacja wywraca do góry nogami dotychczasowe życie Harry’ego
, a niewyjaśnione sytuacje nabierają nowego sensu. Okazuje się, że rodzice chłopca także byli czarodziejami i wcale nie zginęli w wypadku samochodowym, lecz zostali zabici przez najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Lorda Voldemorta
. 11-latek dowiaduje się także, że jest jedyną osobą, która przeżyła jego atak. Wyruszając do nowej szkoły, chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że Voldemort wcale się nie poddał i nadal pragnie jego śmierci.
W przyjaciół Harry'ego
– Hermionę Granger
i Rona Weasleya
– wcielą się w Arabella Stanton
i Alastair Stout
. W pozostałych rolach m.in. John Lithgow
(jako Albus Dumbledore
), Nick Frost
(jako Rubeus Hagrid
), Janet McTeer
(jako Minerwa McGonagall
) i Paapa Essiedu
(jako Severus Snape
). Na tym etapie wciąż nie wiadomo, komu przypadła rola Lorda Voldemorta
. Typowani są do niej m.in. Cillian Murphy
i Tilda Swinton
.