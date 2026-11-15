"Harry Potter": HBO pokazało nowy fragment serialu

Wielkimi krokami zbliża się premiera prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanego serialu tego roku, czyli 1. sezonu "Harry'ego Pottera". Aby zaostrzyć nasze apetyty, HBO Max pokazało, jak będzie wyglądać na ekranie pamiętna scena z literackiego pierwowzoru - pierwsza uczta w Hogwarcie.
"Harry Potter": fragment serialu
Serialowa wersja "Harry'ego Pottera
" zadebiutuje w HBO i HBO Max w Boże Narodzenie. W roli Harry'ego Pottera
zobaczymy Dominica McLaughlina
, Hermionę Granger
zagra Arabella Stanton
, a Rona Weasleya
- Alastair Stout
.
W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow
jako Albus Dumbledore
, Janet McTeer
jako Minerwa McGonagall
, Paapa Essiedu
jako Severus Snape
oraz Nick Frost
jako Rubeus Hagrid
.
Pierwszy sezon będzie adaptacją "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" z 1997 roku. Nowa adaptacja cyklu powieści J. K. Rowling
przeniesie widzów w magiczny świat Harry’ego Pottera, wiernie odtwarzając przygody młodego czarodzieja i jego przyjaciół. Serial zagłębia się w mroczne sekrety Hogwartu, walkę dobra ze złem w uniwersum pełnym magii. Już teraz przygotowywany jest drugi sezon, w którym obsadzono m.in. Kita Haringtona
jako Gilderoya Lockharta
.