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"Harry Potter": HBO pokazało nowy fragment serialu

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https://www.filmweb.pl/news/%22Harry+Potter%22%3A+HBO+pokaza%C5%82o+nowy+fragment+serialu-169670
&quot;Harry Potter&quot;: HBO pokazało nowy fragment serialu
Wielkimi krokami zbliża się premiera prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanego serialu tego roku, czyli 1. sezonu "Harry'ego Pottera". Aby zaostrzyć nasze apetyty, HBO Max pokazało, jak będzie wyglądać na ekranie pamiętna scena z literackiego pierwowzoru - pierwsza uczta w Hogwarcie. 

"Harry Potter": fragment serialu




Serialowa wersja "Harry'ego Pottera" zadebiutuje w HBO i HBO Max w Boże Narodzenie. W roli Harry'ego Pottera zobaczymy Dominica McLaughlina, Hermionę Granger zagra Arabella Stanton, a Rona Weasleya - Alastair Stout




W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerwa McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape oraz Nick Frost jako Rubeus Hagrid.
          
Pierwszy sezon będzie adaptacją "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" z 1997 roku. Nowa adaptacja cyklu powieści J. K. Rowling przeniesie widzów w magiczny świat Harry’ego Pottera, wiernie odtwarzając przygody młodego czarodzieja i jego przyjaciół. Serial zagłębia się w mroczne sekrety Hogwartu, walkę dobra ze złem w uniwersum pełnym magii. Już teraz przygotowywany jest drugi sezon, w którym obsadzono m.in. Kita Haringtona jako Gilderoya Lockharta

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