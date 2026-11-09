Newsy Seriale "Harry Potter": Harry, Hermiona i Ron na nowych plakatach serialu HBO
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"Harry Potter": Harry, Hermiona i Ron na nowych plakatach serialu HBO

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&quot;Harry Potter&quot;: Harry, Hermiona i Ron na nowych plakatach serialu HBO
HBO kontynuuje promocję serialowego "Harry'ego Pottera". Do sieci trafiły kolejne plakaty, tym razem skupiające się na głównym trio, w skład którego wchodzą tytułowy bohater, Ron Weasley oraz Hermiona Granger.

Słynne trio na nowych plakatach



Serialowa wersja "Harry'ego Pottera" zadebiutuje w HBO i HBO Max w Boże Narodzenie. W roli Harry'ego Pottera zobaczymy Dominica McLaughlina, Hermionę Granger zagra Arabella Stanton, a Rona Weasleya - Alastair Stout.




W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerwa McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape oraz Nick Frost jako Rubeus Hagrid.
          
Pierwszy sezon będzie adaptacją "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" z 1997 roku. Nowa adaptacja cyklu powieści J. K. Rowling przeniesie widzów w magiczny świat Harry’ego Pottera, wiernie odtwarzając przygody młodego czarodzieja i jego przyjaciół. Serial zagłębia się w mroczne sekrety Hogwartu, walkę dobra ze złem w uniwersum pełnym magii. Już teraz przygotowywany jest drugi sezon, w którym obsadzono m.in. Kita Haringtona jako Gilderoya Lockharta. Nie wiadomo jednak, kiedy serialowa adaptacja "Komnaty tajemnic" trafi na ekrany.

Zwiastun serialu "Harry Potter"



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