"Harry Potter": Harry, Hermiona i Ron na nowych plakatach serialu HBO

HBO kontynuuje promocję serialowego "Harry'ego Pottera". Do sieci trafiły kolejne plakaty, tym razem skupiające się na głównym trio, w skład którego wchodzą tytułowy bohater, Ron Weasley oraz Hermiona Granger.
Słynne trio na nowych plakatach
Serialowa wersja "Harry'ego Pottera
" zadebiutuje w HBO i HBO Max w Boże Narodzenie. W roli Harry'ego Pottera
zobaczymy Dominica McLaughlina
, Hermionę Granger
zagra Arabella Stanton
, a Rona Weasleya
- Alastair Stout
.
W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow
jako Albus Dumbledore
, Janet McTeer
jako Minerwa McGonagall
, Paapa Essiedu
jako Severus Snape
oraz Nick Frost
jako Rubeus Hagrid
.
Pierwszy sezon będzie adaptacją "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" z 1997 roku. Nowa adaptacja cyklu powieści J. K. Rowling
przeniesie widzów w magiczny świat Harry’ego Pottera, wiernie odtwarzając przygody młodego czarodzieja i jego przyjaciół. Serial zagłębia się w mroczne sekrety Hogwartu, walkę dobra ze złem w uniwersum pełnym magii. Już teraz przygotowywany jest drugi sezon, w którym obsadzono m.in. Kita Haringtona
jako Gilderoya Lockharta
. Nie wiadomo jednak, kiedy serialowa adaptacja "Komnaty tajemnic" trafi na ekrany.
Zwiastun serialu "Harry Potter"