"Harry Potter": Rowling skomentowała pierwszy zwiastun serialu
J.K. Rowling zabrała głos po premierze teasera serialu "Harry Potter". Choć nie wszystkie reakcje fanów są pozytywne, autorka nie kryje entuzjazmu.

Rowling o pierwszym zwiastunie "Pottera"



Odpowiadając na pozytywny komentarz jednego z fanów, Rowling stwierdziła: To będzie coś niesamowitego. Jestem bardzo szczęśliwa. 



Pierwsza zapowiedź produkcji spotkała się jednak z mieszanym odbiorem. Część widzów chwali klimat i zapowiadaną skalę projektu, a także uwzględnienie scen z książki, które nie znalazły się w filmach. Inni krytykują m.in. stonowaną kolorystykę, brak wyraźnych elementów magii w teaserze czy ogólny ton odbiegający od serii z lat 2001–2011. Kontrowersje niezmiennie wzbudza również casting Paapy Essiedu w roli Severusa Snape’a. Aktor ujawnił niedawno, że po ogłoszeniu jego udziału w serialu otrzymywał groźby. Dyskusje wokół projektu podsycają także poglądy Rowling, które od lat wywołują sprzeciw części odbiorców i wpływają na odbiór nowych produkcji z uniwersum "Harry'ego Pottera".

Serial, którego premiera planowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie, powstaje w Wielkiej Brytanii. W obsadzie znaleźli się m.in. Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Alastair Stout jako Ron Weasley, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, a także John Lithgow, Janet McTeer i Nick Frost.

Za scenariusz i produkcję odpowiada Francesca Gardiner, natomiast część odcinków wyreżyseruje Mark Mylod. Wśród producentów wykonawczych znajdują się także Rowling oraz David Heyman. Muzykę do serialu skomponuje Hans Zimmer.

"Harry Potter" - zwiastun serialu



Powiązane artykuły J.K. Rowling

Zobacz wszystkie artykuły

Harry Potter  (2026)

 Harry Potter

Harry Potter i Kamień Filozoficzny  (2001)

 Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Harry Potter i więzień Azkabanu  (2004)

 Harry Potter i więzień Azkabanu

Harry Potter i Czara Ognia  (2005)

 Harry Potter i Czara Ognia

Najnowsze Newsy

Filmy

Bad Bunny zagra z Tomem Hanksem?

Filmy

Gwiazda "Hereditary" i Jim Gaffigan u twórcy "Linoleum"

Filmy

Z "Wichrowych wzgórz" do thrillera zemsty

Filmy

Vanessa Kirby gwiazdą nowego thrillera science fiction na podstawie komiksu

Filmy

Ten Avenger już potwierdził udział w "Avengers: Secret Wars"

8 komentarzy
VOD Seriale

"God of War". Serialowa Freya wybrana

15 komentarzy
Seriale

Gwiazdy nowego "Słonecznego patrolu" dzielą się zdjęciami z planu

21 komentarzy