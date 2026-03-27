"Harry Potter": Rowling skomentowała pierwszy zwiastun serialu

J.K. Rowling zabrała głos po premierze teasera serialu "Harry Potter". Choć nie wszystkie reakcje fanów są pozytywne, autorka nie kryje entuzjazmu.
Rowling o pierwszym zwiastunie "Pottera"
Odpowiadając na pozytywny komentarz jednego z fanów, Rowling
stwierdziła: To będzie coś niesamowitego. Jestem bardzo szczęśliwa.
Pierwsza zapowiedź produkcji spotkała się jednak z mieszanym odbiorem. Część widzów chwali klimat i zapowiadaną skalę projektu, a także uwzględnienie scen z książki, które nie znalazły się w filmach. Inni krytykują m.in. stonowaną kolorystykę, brak wyraźnych elementów magii w teaserze czy ogólny ton odbiegający od serii z lat 2001–2011. Kontrowersje niezmiennie wzbudza również casting Paapy Essiedu
w roli Severusa Snape’a
. Aktor ujawnił niedawno, że po ogłoszeniu jego udziału w serialu otrzymywał groźby. Dyskusje wokół projektu podsycają także poglądy Rowling, które od lat wywołują sprzeciw części odbiorców i wpływają na odbiór nowych produkcji z uniwersum "Harry'ego Pottera
".
Serial, którego premiera planowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie, powstaje w Wielkiej Brytanii. W obsadzie znaleźli się m.in. Dominic McLaughlin
jako Harry Potter
, Alastair Stout
jako Ron Weasley
, Arabella Stanton
jako Hermiona Granger
, a także John Lithgow
, Janet McTeer
i Nick Frost
.
Za scenariusz i produkcję odpowiada Francesca Gardiner
, natomiast część odcinków wyreżyseruje Mark Mylod
. Wśród producentów wykonawczych znajdują się także Rowling
oraz David Heyman
. Muzykę do serialu skomponuje Hans Zimmer
.
"Harry Potter" - zwiastun serialu