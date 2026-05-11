Newsy Filmy Inne "Harry Potter": Filmowy Lucjusz Malfoy spotkał się z serialowym Draco Malfoyem
Deadline
W niedzielę rozdano nagrody BAFTA TV, a na gali pojawiło się kilka gwiazd nadchodzącego serialu "Harry Potter". Przy tej okazji doszło do spotkania, które z pewnością ucieszy fanów magicznego świata stworzonego przez J.K. Rowling.

Gwiazdy "Harry'ego Pottera" na BAFTA TV



Getty Images © Tristan Fewings/BAFTA


Jason Isaacs, który w filmowej serii wcielał się w Lucjusza Malfoya, spotkał się z Loxem Prattem, który w serialu HBO otrzymał rolę Draco Malfoya. Młody aktor przejął rolę po Tomie Feltonie, który grał Dracona we wszystkich ośmiu filmowych adaptacjach.

Sam Isaacs nie pojawi się w nowej produkcji, bo serialowego Lucjusza zagra Johnny Flynn. Aktor już wcześniej publicznie pochwalił swojego następcę. W ubiegłym roku napisał w mediach społecznościowych, że Flynn jest fantastycznym aktorem i świetnym muzykiem, dodając, że nie mógł przekazać "pałeczki zakończonej głową węża" nikomu lepszemu. Filmowy Lucjusz po raz pierwszy pojawił się w "Komnacie Tajemnic", ale według doniesień Flynna mamy zobaczyć już w pierwszym sezonie serialu. 

Podczas samej gali nie zabrakło także humorystycznego akcentu. Paapa Essiedu, który w serialu wcieli się w Severusa Snape’a, oraz Nick Frost, nowy odtwórca roli Rubeusa Hagrida, wspólnie wręczali nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Podczas prezentacji Essiedu nazywał Frosta Hagridem, na co ten przypomniał mu, że ma na imię Nick i że siedział obok niego podczas czytania scenariusza.

Getty Images © Jeff Spicer/BAFTA


"Harry Potter" - zwiastun serialu



