"Harry Potter": Filmowy Lucjusz Malfoy spotkał się z serialowym Draco Malfoyem

W niedzielę rozdano nagrody BAFTA TV, a na gali pojawiło się kilka gwiazd nadchodzącego serialu "Harry Potter". Przy tej okazji doszło do spotkania, które z pewnością ucieszy fanów magicznego świata stworzonego przez J.K. Rowling.
Jason Isaacs
, który w filmowej serii wcielał się w Lucjusza Malfoya
, spotkał się z Loxem Prattem
, który w serialu HBO otrzymał rolę Draco Malfoya. Młody aktor przejął rolę po Tomie Feltonie
, który grał Dracona we wszystkich ośmiu filmowych adaptacjach.
Sam Isaacs
nie pojawi się w nowej produkcji, bo serialowego Lucjusza
zagra Johnny Flynn
. Aktor już wcześniej publicznie pochwalił swojego następcę. W ubiegłym roku napisał w mediach społecznościowych, że Flynn
jest fantastycznym aktorem i świetnym muzykiem, dodając, że nie mógł przekazać "pałeczki zakończonej głową węża" nikomu lepszemu. Filmowy Lucjusz po raz pierwszy pojawił się w "Komnacie Tajemnic
", ale według doniesień Flynna
mamy zobaczyć już w pierwszym sezonie serialu.
Podczas samej gali nie zabrakło także humorystycznego akcentu. Paapa Essiedu
, który w serialu wcieli się w Severusa Snape’a
, oraz Nick Frost
, nowy odtwórca roli Rubeusa Hagrida
, wspólnie wręczali nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Podczas prezentacji Essiedu
nazywał Frosta Hagridem
, na co ten przypomniał mu, że ma na imię Nick i że siedział obok niego podczas czytania scenariusza.

"Harry Potter" - zwiastun serialu