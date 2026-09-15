Dlaczego Lucjusz Malfoy jest zły? Johnny Flynn o interpretacji bohatera

W zbliżającym się serialu "Harry Potter" Johnny Flynn został obsadzony jako Lucjusz Malfoy – czarny charakter, w którego w serii filmów wcielał się Jason Isaacs. Podczas rozmowy z Radio Times aktor opowiedział o swojej interpretacji tej postaci.
Johnny Flynn o Lucjuszu Malfoyu
Postać Lucjusza Malfoya
, która na wielkim ekranie zadebiutowała w filmie "Harry Potter i Komnata Tajemnic
", w serialu zostanie wprowadzona już w pierwszym sezonie – czyli adaptacji "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego". W rozmowie z Radio Times Flynn
tak mówił o swoim bohaterze: To jeden z tych dzieciaków, które były dręczone w szkole, a teraz sam zmienił się w dręczyciela, bo po prostu nie zna innego wzorca. Chcę zagrać go w ten sposób, bo nieźle znam takich ludzi. Z jednej strony mnie dręczyli, stosowali przemoc, ale na jakimś etapie sami doznawali przemocy. Nikt na świecie nie jest jednoznacznie dobry albo zły.
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Johnny Flynn na premierze filmu "Elsinore" podczas festiwalu w TorontoLucjusz Malfoy
to czarodziej czystej krwi, ojciec Draco Malfoya (w serialu granego przez Loksa Pratta
), oddany poplecznik Lorda Voldemorta
. Jest chłodny w obyciu i arogancki, gardzi mugolami oraz czarodziejami pochodzącymi z mugolskich rodzin.
Ostatnie role Johnny'ego FlynnaJohnny'ego Flynna
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialach "Ripley
" oraz filmach "Jedno życie
" (reż. James Hawes)
i "Żegnaj, June
" (reż. Kate Winslet
). W tym roku na ekrany trafiły trzy tytuły z jego udziałem: prezentowany na festiwalu w Berlinie western "Modlitwa za umierających
" (reż. Dara van Dusen
) oraz mające premiery na festiwalu w Telluride dramaty biograficzne "Elsinore
" (reż. Simon Stone
) i "The Idiot(s)
" (reż. Małgorzata Szumowska
i Michał Englert
). Wśród będących w przygotowaniu projektów z jego udziałem poza "Harrym Potterem
" znajdziemy też m.in. drugi sezon "Strefy gangsterów
" oraz oparty na prawdziwej historii dramat muzyczny "The Road Home
" (więcej na jego temat przeczytacie TUTAJ
).
Zobacz zwiastun serialu "Harry Potter"
Premiera pierwszego sezonu serialu "Harry Potter
", będącego adaptacją książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", zaplanowana jest na Boże Narodzenie tego roku. Przypominamy jego zwiastun: