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Dlaczego Lucjusz Malfoy jest zły? Johnny Flynn o interpretacji bohatera

Comic Book Movie / autor: /
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Dlaczego Lucjusz Malfoy jest zły? Johnny Flynn o interpretacji bohatera
źródło: materialy promocyjne
W zbliżającym się serialu "Harry Potter" Johnny Flynn został obsadzony jako Lucjusz Malfoy – czarny charakter, w którego w serii filmów wcielał się Jason Isaacs. Podczas rozmowy z Radio Times aktor opowiedział o swojej interpretacji tej postaci.

Johnny Flynn o Lucjuszu Malfoyu


Postać Lucjusza Malfoya, która na wielkim ekranie zadebiutowała w filmie "Harry Potter i Komnata Tajemnic", w serialu zostanie wprowadzona już w pierwszym sezonie – czyli adaptacji "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego". W rozmowie z Radio Times Flynn tak mówił o swoim bohaterze:

To jeden z tych dzieciaków, które były dręczone w szkole, a teraz sam zmienił się w dręczyciela, bo po prostu nie zna innego wzorca. Chcę zagrać go w ten sposób, bo nieźle znam takich ludzi. Z jednej strony mnie dręczyli, stosowali przemoc, ale na jakimś etapie sami doznawali przemocy. Nikt na świecie nie jest jednoznacznie dobry albo zły.

GettyImages-2295245644.jpg Getty Images © Brianna Bryson
Johnny Flynn na premierze filmu "Elsinore" podczas festiwalu w Toronto
Lucjusz Malfoy to czarodziej czystej krwi, ojciec Draco Malfoya (w serialu granego przez Loksa Pratta), oddany poplecznik Lorda Voldemorta. Jest chłodny w obyciu i arogancki, gardzi mugolami oraz czarodziejami pochodzącymi z mugolskich rodzin. 

Ostatnie role Johnny'ego Flynna


Johnny'ego Flynna w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialach "Ripley" oraz filmach "Jedno życie" (reż. James Hawes) i "Żegnaj, June" (reż. Kate Winslet). W tym roku na ekrany trafiły trzy tytuły z jego udziałem: prezentowany na festiwalu w Berlinie western "Modlitwa za umierających" (reż. Dara van Dusen) oraz mające premiery na festiwalu w Telluride dramaty biograficzne "Elsinore" (reż. Simon Stone) i "The Idiot(s)" (reż. Małgorzata Szumowska i Michał Englert). Wśród będących w przygotowaniu projektów z jego udziałem poza "Harrym Potterem" znajdziemy też m.in. drugi sezon "Strefy gangsterów" oraz oparty na prawdziwej historii dramat muzyczny "The Road Home" (więcej na jego temat przeczytacie TUTAJ).

Zobacz zwiastun serialu "Harry Potter"


Premiera pierwszego sezonu serialu "Harry Potter", będącego adaptacją książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", zaplanowana jest na Boże Narodzenie tego roku. Przypominamy jego zwiastun: 


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