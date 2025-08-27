"Harry Potter": Młodzi aktorzy powinni unikać social mediów. Mnie to prawie zniszczyło – mówi Sophie Turner

Mimo ogólnego tonu powszechnej ekscytacji wokół serialowego "Harry'ego Pottera" nie brakuje także i głosów obaw o młodą obsadę tej ogromnej produkcji. Tak wielka skala przedsięwzięcia przyciąga bowiem komentatorów z przeróżnymi motywacjami; również takimi, które mogłyby wpłynąć negatywnie na młodych aktorów występujących w produkcji. Właśnie na ten aspekt popularności w internecie zwraca uwagę Sophie Turner, zachęcając, by nowi serialowi Harry, Ron oraz Hermiona trzymali się z dala od social mediów – dla własnego dobra.
Zmartwienie to wynika u Turner
z jej własnych doświadczeń – tych przeżytych jako nastolatka, gdy po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w roli Sansy
w popularnej "Grze o tron
". W momencie debiutu pierwszego sezonu serialu aktorka miała raptem 15 lat. W niedawnym wywiadzie dla magazynu Flaunt Turner
podzieliła się swoimi obawami, rekomendując jednocześnie, by młoda obsada "Harry'ego Pottera
" skupiła się na próbie zachowania normalnego życia, zamiast na potencjalnie bolesnych komentarzach w internecie. Media społecznościowe zaczęły odgrywać naprawdę dużą rolę dopiero po tym, jak zaczęłam grać w "Grze o tron", więc miałam kilka lat spokoju, zanim musiałam się do tego dostosować. Ale miały ogromny wpływ na moje zdrowie psychiczne; większy, niż mogłabym i chciałabym opowiedzieć. Wielokrotnie niemal mnie to zniszczyło
– zaznaczyła aktorka, po czym skierowała swoje myśli w stronę aktorów z serialowego "Harry'ego Pottera
" mówiąc: Patrzę na te dzieciaki, które mają wystąpić w nowym "Harrym Potterze". Mam ochotę je przytulić i powiedzieć im: "Słuchajcie, będzie dobrze, ale trzymajcie się z dala od mediów społecznościowych. Trzymajcie się dawnych przyjaciół, mieszkajcie z rodziną, niech wasi rodzice będą waszymi opiekunami. To tak ważne, by mieć stabilne zaplecze równolegle do tego szalonego świata, w który właśnie wchodzicie"
– dodała.
Przypomnijmy, że w nowych serialowych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin
(Harry Potter
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
) i Alastair Stout
(Ron Weasley
). Premierę produkcji zaplanowano na początek 2027 roku.
Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny
"