"Harry Potter": Młodzi aktorzy powinni unikać social mediów. Mnie to prawie zniszczyło – mówi Sophie Turner

&quot;Harry Potter&quot;: Młodzi aktorzy powinni unikać social mediów. Mnie to prawie zniszczyło – mówi Sophie Turner
źródło: Getty Images
autor: Marc Piasecki
Mimo ogólnego tonu powszechnej ekscytacji wokół serialowego "Harry'ego Pottera" nie brakuje także i głosów obaw o młodą obsadę tej ogromnej produkcji. Tak wielka skala przedsięwzięcia przyciąga bowiem komentatorów z przeróżnymi motywacjami; również takimi, które mogłyby wpłynąć negatywnie na młodych aktorów występujących w produkcji. Właśnie na ten aspekt popularności w internecie zwraca uwagę Sophie Turner, zachęcając, by nowi serialowi Harry, Ron oraz Hermiona trzymali się z dala od social mediów – dla własnego dobra. 

Co dokładnie powiedziała Sophie Turner?



Zmartwienie to wynika u Turner z jej własnych doświadczeń – tych przeżytych jako nastolatka, gdy po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w roli Sansy w popularnej "Grze o tron". W momencie debiutu pierwszego sezonu serialu aktorka miała raptem 15 lat. W niedawnym wywiadzie dla magazynu Flaunt Turner podzieliła się swoimi obawami, rekomendując jednocześnie, by młoda obsada "Harry'ego Pottera" skupiła się na próbie zachowania normalnego życia, zamiast na potencjalnie bolesnych komentarzach w internecie. 

64057_1.$.jpg

Młoda obsada serialu "Harry Potter"


Media społecznościowe zaczęły odgrywać naprawdę dużą rolę dopiero po tym, jak zaczęłam grać w "Grze o tron", więc miałam kilka lat spokoju, zanim musiałam się do tego dostosować. Ale miały ogromny wpływ na moje zdrowie psychiczne; większy, niż mogłabym i chciałabym opowiedzieć. Wielokrotnie niemal mnie to zniszczyło – zaznaczyła aktorka, po czym skierowała swoje myśli w stronę aktorów z serialowego "Harry'ego Pottera" mówiąc: 

Patrzę na te dzieciaki, które mają wystąpić w nowym "Harrym Potterze". Mam ochotę je przytulić i powiedzieć im: "Słuchajcie, będzie dobrze, ale trzymajcie się z dala od mediów społecznościowych. Trzymajcie się dawnych przyjaciół, mieszkajcie z rodziną, niech wasi rodzice będą waszymi opiekunami. To tak ważne, by mieć stabilne zaplecze równolegle do tego szalonego świata, w który właśnie wchodzicie" – dodała.

Przypomnijmy, że w nowych serialowych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermiona Granger) i Alastair Stout (Ron Weasley). Premierę produkcji zaplanowano na początek 2027 roku.

Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"

