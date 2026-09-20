"Harry Potter": Nowe różdżki lepsze od starych? Zobaczcie

Nowy "Harry Potter", nowe różdżki. Serialowa ekranizacja cyklu autorstwa J.K. Rowling zbliża się wielkimi krokami i stacja HBO podgrzewa oczekiwanie, ujawniając, jak wyglądać będą różdżki głównych bohaterów. Kto ma najlepszą?
Zobaczcie nowe różdżki z serialu "Harry Potter"
Na instagramowym profilu serialu "Harry Potter
" ujawniono, jakimi różdżkami będą posługiwali się Harry Potter
, Hermiona Granger
, Ron Weasley
, Neville Longbottom
i Draco Malfoy. Żadne dwie różdżki Ollivandera nie są takie same – podobnie jak żadne dwa jednorożce, smoki czy feniksy nie są takie same
– głosi oficjalny opis posta. Zobaczcie sami:
Serialowa wersja "Harry'ego Pottera
" zadebiutuje w HBO i HBO Max w Boże Narodzenie. W roli Harry'ego Pottera
zobaczymy Dominica McLaughlina
, Hermionę Granger
zagra Arabella Stanton
, a Rona Weasleya
- Alastair Stout
. W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow
jako Albus Dumbledore
, Janet McTeer
jako Minerwa McGonagall
, Paapa Essiedu
jako Severus Snape
oraz Nick Frost
jako Rubeus Hagrid
.
Pierwszy sezon będzie adaptacją "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego". Fabuła rozpocznie się w momencie, gdy tytułowy bohater w dniu 11. urodzin dowiaduje się, że jest czarodziejem i otrzymuje list przyjęcia do Hogwartu. W szkole odkrywa świat magii, nawiązuje przyjaźnie i zaczyna poznawać tajemnice związane z najpotężniejszym czarnoksiężnikiem w historii.
Zwiastun serialu "Harry Potter"