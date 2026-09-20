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"Harry Potter": Nowe różdżki lepsze od starych? Zobaczcie

Comic Book Movie / autor: /
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&quot;Harry Potter&quot;: Nowe różdżki lepsze od starych? Zobaczcie
źródło: Materiały prasowe
Nowy "Harry Potter", nowe różdżki. Serialowa ekranizacja cyklu autorstwa J.K. Rowling zbliża się wielkimi krokami i stacja HBO podgrzewa oczekiwanie, ujawniając, jak wyglądać będą różdżki głównych bohaterów. Kto ma najlepszą?
   

Zobaczcie nowe różdżki z serialu "Harry Potter"



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Na instagramowym profilu serialu "Harry Potter" ujawniono, jakimi różdżkami będą posługiwali się Harry Potter, Hermiona Granger, Ron Weasley, Neville Longbottom i Draco Malfoy. 

Żadne dwie różdżki Ollivandera nie są takie same – podobnie jak żadne dwa jednorożce, smoki czy feniksy nie są takie same – głosi oficjalny opis posta. Zobaczcie sami:


Serialowa wersja "Harry'ego Pottera" zadebiutuje w HBO i HBO Max w Boże Narodzenie. W roli Harry'ego Pottera zobaczymy Dominica McLaughlina, Hermionę Granger zagra Arabella Stanton, a Rona Weasleya - Alastair Stout. W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerwa McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape oraz Nick Frost jako Rubeus Hagrid.
   
Pierwszy sezon będzie adaptacją "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego". Fabuła rozpocznie się w momencie, gdy tytułowy bohater w dniu 11. urodzin dowiaduje się, że jest czarodziejem i otrzymuje list przyjęcia do Hogwartu. W szkole odkrywa świat magii, nawiązuje przyjaźnie i zaczyna poznawać tajemnice związane z najpotężniejszym czarnoksiężnikiem w historii.

Zwiastun serialu "Harry Potter"


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