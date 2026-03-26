"Harry Potter": Porównanie filmowych i serialowych wersji postaci [GALERIA]

HBO Max zaprezentowało wczoraj pierwszy zwiastun długo wyczekiwanego serialu o przygodach Harry'ego Pottera, jak również serię oficjalnych fotosów. Dzięki temu po raz pierwszy mogliśmy oficjalnie zobaczyć, jak prezentują się wybrani bohaterowie. Jak zmienili się w porównaniu do filmowych interpretacji? Zapraszamy do przejrzenia galerii.
"Harry Potter i Kamień Filozoficzny": porównanie serialowych i filmowych wersji
Na nowych zdjęciach z planu "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego
" pokazano odtwórców głównych ról, czyli Dominica McLaughlina
, Arabellę Stanton
i Alastaira Stouta
, którzy wcielają się w Harry'ego Pottera
, Hermionę Granger
i Rona Weasleya
. Na fotosach udostępnionych przez HBO Max zobaczyliśmy też m.in. Nicka Frosta
jako Rubeusa Hagrida
, Johna Lithgowa
jako Albusa Dumbledore'a
, Janet McTeer
jako Minerwę McGonagall
oraz Paapę Essiedu
jako Severusa Snape'a
.
HBO Max zapowiedziało, że "Harry Potter i Kamień Filozoficzny
" trafi na ekrany już w tegoroczne Boże Narodzenie. Kolejne sezony będą adaptacjami kolejnych części cyklu książek autorstwa J.K. Rowling
.
"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - zwiastun serialu HBO