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"Harry Potter": Poznaliśmy kolejnych członków obsady. Kto wciela się w duchy domów Hogwartu?

Variety / autor: /
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&quot;Harry Potter&quot;: Poznaliśmy kolejnych członków obsady. Kto wciela się w duchy domów Hogwartu?
Wciąż poznajemy aktorów, którzy pojawią się w serialowej adaptacji "Harry'ego Pottera". Tym razem ogłoszono, kto wciela się w postaci, z którymi można się zetknąć w Hogwarcie - duchy domów, Grubą Damę oraz Tiarę Przydziału. 

Duchy trzech domów Hogwartu obsadzone



David Threlfall, znany m.in. z serialu "Shameless", użyczy głosu Tiarze Przydziału. Leo Bill ("Alicja w Krainie Czarów") wcieli się w Prawie Bezgłowego Nicka, ducha Gryffindoru. Andrew Brooke zagra Krwawego Barona, związanego ze Slytherinem, a Daniel Fearn - Grubego Mnicha, ducha Hufflepuffu. Nie ogłoszono jeszcze, kto zagra Szarą Damę z domu Ravenclaw. Laura Smyth ("Reniferek") pojawi się jako Gruba Dama, czyli postać z portretu strzegącego wejścia do pokoju wspólnego Gryffindoru. Aktorów zobaczycie w poście poniżej:




Pierwszy sezon serialu będzie adaptacją książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". W głównych rolach wystąpią Dominic McLaughlin jako Harry, Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape i Nick Frost jako Rubeus Hagrid.

Premiera pierwszego sezonu została zaplanowana na 25 grudnia na HBO i HBO Max. Tymczasem trwają już prace nad drugą odsłoną, opartą na "Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic". Wśród ogłoszonych wcześniej aktorów, którzy dołączą do obsady, są m.in. Kit Harington jako Gilderoy Lockhart, Rafe Spall jako Arthur Weasley i Lenny Rush jako Zgredek.

Za scenariusz pierwszego sezonu odpowiada Francesca Gardiner. Mark Mylod wyreżyseruje kilka odcinków i będzie producentem wykonawczym. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się także J.K. Rowling, David Heyman oraz Neil Blair.

"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - zwiastun sezonu



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