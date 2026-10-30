"Harry Potter": Poznaliśmy kolejnych członków obsady. Kto wciela się w duchy domów Hogwartu?

Wciąż poznajemy aktorów, którzy pojawią się w serialowej adaptacji "Harry'ego Pottera". Tym razem ogłoszono, kto wciela się w postaci, z którymi można się zetknąć w Hogwarcie - duchy domów, Grubą Damę oraz Tiarę Przydziału.
Duchy trzech domów Hogwartu obsadzone David Threlfall
, znany m.in. z serialu "Shameless
", użyczy głosu Tiarze Przydziału. Leo Bill
("Alicja w Krainie Czarów
") wcieli się w Prawie Bezgłowego Nicka, ducha Gryffindoru. Andrew Brooke
zagra Krwawego Barona, związanego ze Slytherinem, a Daniel Fearn
- Grubego Mnicha, ducha Hufflepuffu. Nie ogłoszono jeszcze, kto zagra Szarą Damę z domu Ravenclaw. Laura Smyth ("Reniferek
") pojawi się jako Gruba Dama, czyli postać z portretu strzegącego wejścia do pokoju wspólnego Gryffindoru. Aktorów zobaczycie w poście poniżej:
Pierwszy sezon serialu będzie adaptacją książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". W głównych rolach wystąpią Dominic McLaughlin
jako Harry
, Arabella Stanton
jako Hermiona
i Alastair Stout
jako Ron
. W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow
jako Albus Dumbledore
, Janet McTeer
jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu
jako Severus Snape
i Nick Frost
jako Rubeus Hagrid
.
Premiera pierwszego sezonu została zaplanowana na 25 grudnia na HBO i HBO Max. Tymczasem trwają już prace nad drugą odsłoną, opartą na "Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic". Wśród ogłoszonych wcześniej aktorów, którzy dołączą do obsady, są m.in. Kit Harington
jako Gilderoy Lockhart
, Rafe Spall
jako Arthur Weasley i Lenny Rush
jako Zgredek
.
Za scenariusz pierwszego sezonu odpowiada Francesca Gardiner
. Mark Mylod
wyreżyseruje kilka odcinków i będzie producentem wykonawczym. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się także J.K. Rowling
, David Heyman
oraz Neil Blair
.
"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - zwiastun sezonu