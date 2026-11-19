HBO kontynuuje promocję serialowej adaptacji "Harry'ego Pottera". Do sieci trafiła kolejna porcja plakatów. Tym razem skupiono się przede wszystkim na członkach grona nauczycielskiego Hogwartu.
Kolejni znani bohaterowie na plakatach
Na plakatach przedstawieni zostali Albus Dumbledore
(John Lithgow
), Minerwa McGonagall
(Janet McTeer
), Severus Snape
(Paapa Essiedu
) oraz Rubeus Hagrid
(Nick Frost
). Wcześniejsze porcje plakatów skupiały się na głównym trio (zobaczycie je tutaj
) oraz wybranych uczniach Hogwartu (tutaj
).
"Harry Potter" - zarys fabuły i zwiastun 1. sezonu
Serial HBO to nowa wersja historii o młodym czarodzieju, która ma znacząco różnić się od filmów – każdy sezon będzie poświęcony jednej książce, co pozwoli twórcom znacznie dokładniej odwzorować wydarzenia, wątki poboczne, rozwój postaci czy relacje między bohaterami.
Opowieść skupi się na historii Harry'ego Pottera
- chłopca, który odkrywa, że jest czarodziejem. Ta umiejętność sprawia, że trafia do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Tam poznaje przyjaciół, takich jak Hermiona Granger i Ron Weasley, oraz staje do walki z potężnym czarnoksiężnikiem, Lordem Voldemortem.
Główną osią fabularną pierwszego sezonu będzie zagadka Kamienia Filozoficznego – magicznego przedmiotu dającego nieśmiertelność. Harry i jego przyjaciele odkrywają, że ktoś próbuje go wykraść.