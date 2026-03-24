"Harry Potter": mamy pierwsze zdjęcie z serialu HBO. Jutro zwiastun?

Seriale / Multimedia

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Harry+Potter%22%3A+mamy+pierwsze+zdj%C4%99cie+z+serialu+HBO.+Jutro+zwiastun-165774
HBO Max zaprezentowało pierwsze oficjalne zdjęcie z wyczekiwanego przez miliony fanów serialu "Harry Potter" opartego na kultowym cyklu powieści J.K. Rowling. Fotos opatrzony został enigmatycznym podpisem "Jutro". Czy to oznacza, że w środę zobaczymy pierwszy zwiastun produkcji?   

"Harry Potter": oto tytułowy bohater




"Harry Potter": kulisy serialu



Pierwszy sezon serialu będzie oparty na książce "Harry Potter i kamień filozoficzny". Tytułowy bohater to na pozór zwyczajny chłopiec mieszkający u swojego wujostwa na Privet Drive 4, w komórce pod schodami. W dzień swoich jedenastych urodzin izolowany od świata młodzieniec dowiaduje się od wielkiego, ale przemiłego Hagrida, że jest czarodziejem i od urodzenia jest zapisany do elitarnej szkoły dla czarodziejów. Ta informacja wywraca do góry nogami dotychczasowe życie Harry’ego, a niewyjaśnione sytuacje nabierają nowego sensu. Okazuje się, że rodzice chłopca także byli czarodziejami i wcale nie zginęli w wypadku samochodowym lecz zostali zabici przez najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Lorda Voldemorta. 11-latek dowiaduje się także, że jest jedyną osobą, która przeżyła jego atak. Wyruszając do nowej szkoły chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że Voldemort wcale się nie poddał i nadal pragnie jego śmierci.  

@filmweb

Obsadzenie Paapy Essiedu jako Severusa Snape’a w serialowym „Harrym Potterze” wywołało w sieci ogromne emocje - część fanów reaguje bardzo ostro. Historia kina pokazuje jednak, że kontrowersyjne castingi często kończą się sukcesem. Czy tym razem też tak będzie?

♬ oryginalny dźwięk – filmweb - filmweb


"Harry Potter" wciąż jest w fazie realizacji. W roli tytułowej występuje Dominic McLaughlin, a w obsadzie znaleźli się także Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Obok nich pojawią się m.in. Janet McTeer w roli profesor Minerwy McGonagall, Nick Frost jako Hagrid, Paapa Essiedu jako Severus Snape oraz John Lithgow jako Albus Dumbledore. Każdy sezon ma adaptować jedną z siedmiu książek J.K. Rowling, które łącznie sprzedały się w 600 mln egzemplarzy na całym świecie.  


Scenarzystką i showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner, znana m.in. z "Sukcesji", a reżyserię kilku odcinków powierzonono Markowi Mylodowi, który także ma w swojej filmografii "Sukcesję", a ponadto m.in. "Grę o tron" oraz film "Menu".

