"Harry Potter": mamy pierwsze zdjęcie z serialu HBO. Jutro zwiastun?

HBO Max zaprezentowało pierwsze oficjalne zdjęcie z wyczekiwanego przez miliony fanów serialu "Harry Potter" opartego na kultowym cyklu powieści J.K. Rowling. Fotos opatrzony został enigmatycznym podpisem "Jutro". Czy to oznacza, że w środę zobaczymy pierwszy zwiastun produkcji?
"Harry Potter": oto tytułowy bohater
"Harry Potter": kulisy serialu
Pierwszy sezon serialu będzie oparty na książce "Harry Potter i kamień filozoficzny". Tytułowy bohater to na pozór zwyczajny chłopiec mieszkający u swojego wujostwa na Privet Drive 4, w komórce pod schodami. W dzień swoich jedenastych urodzin izolowany od świata młodzieniec dowiaduje się od wielkiego, ale przemiłego Hagrida, że jest czarodziejem i od urodzenia jest zapisany do elitarnej szkoły dla czarodziejów. Ta informacja wywraca do góry nogami dotychczasowe życie Harry’ego, a niewyjaśnione sytuacje nabierają nowego sensu. Okazuje się, że rodzice chłopca także byli czarodziejami i wcale nie zginęli w wypadku samochodowym lecz zostali zabici przez najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Lorda Voldemorta. 11-latek dowiaduje się także, że jest jedyną osobą, która przeżyła jego atak. Wyruszając do nowej szkoły chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że Voldemort wcale się nie poddał i nadal pragnie jego śmierci.
Obsadzenie Paapy Essiedu jako Severusa Snape'a w serialowym „Harrym Potterze" wywołało w sieci ogromne emocje - część fanów reaguje bardzo ostro. Historia kina pokazuje jednak, że kontrowersyjne castingi często kończą się sukcesem. Czy tym razem też tak będzie?
"Harry Potter
" wciąż jest w fazie realizacji. W roli tytułowej występuje Dominic McLaughlin
, a w obsadzie znaleźli się także Arabella Stanton
jako Hermiona Granger
oraz Alastair Stout
jako Ron Weasley.
Obok nich pojawią się m.in. Janet McTeer
w roli profesor Minerwy McGonagall
, Nick Frost
jako Hagrid
, Paapa Essiedu
jako Severus Snape
oraz John Lithgow
jako Albus Dumbledore
. Każdy sezon ma adaptować jedną z siedmiu książek J.K. Rowling
, które łącznie sprzedały się w 600 mln egzemplarzy na całym świecie.
Scenarzystką i showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner
, znana m.in. z "Sukcesji
", a reżyserię kilku odcinków powierzonono Markowi Mylodowi
, który także ma w swojej filmografii "Sukcesję
", a ponadto m.in. "Grę o tron
" oraz film "Menu
".