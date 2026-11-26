Do premiery serialowej adaptacji "Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" na HBO zostało niespełna miesiąc. W sieci pojawiło się kilka nowych zdjęć z planu produkcji. Najwięcej emocji wśród fanów wzbudził wizerunek goblinów z banku Gringotta. Ich przeprojektowany wygląd spotkał się z krytyką części widzów.
Gobliny nie przypadły fanom do gustu
W przeciwieństwie do goblinów znanych z filmów, te serialowe przypominają zwykłych ludzi, wyróżniających się przede wszystkim spiczastymi uszami. Niektórzy zastanawiają się, czy zmiana ma związek z zarzutami, że wcześniejszy wygląd tych postaci przywoływał antysemickie stereotypy.
Przy okazji ujawniono także kolejne szczegóły dotyczące fabuły pierwszego sezonu. Serial ma uwzględnić kilka wątków z książki J.K. Rowling
, których zabrakło w kinowej adaptacji. Wśród nich znajdą się m.in. sceny z Irytkiem, przyjaciele Charliego Weasleya przybywający po Norberta, pierwsze spotkanie Harry’ego Pottera
z Draco Malfoyem
w sklepie Madam Malkin, a także zagadka Snape’a
dotycząca eliksirów i troll, z którym bohaterowie mierzą się podczas drogi do Kamienia Filozoficznego.
Do sieci trafiły również zapowiedzi zestawów LEGO zainspirowanych serialem.
Serialowy "Harry Potter
" zadebiutuje na HBO Max 25 grudnia.
W obsadzie znaleźli się Dominic McLaughlin
jako Harry Potter
, Arabella Stanton
jako Hermiona Granger
i Alastair Stout
jako Ron Weasley.
W pozostałych rolach występują m.in. John Lithgow
jako Albus Dumbledore
, Janet McTeer
jako Minerwa McGonagall
, Paapa Essiedu
jako Severus Snape
oraz Nick Frost
jako Rubeus Hagrid
.
"Harry Potter" - zwiastun