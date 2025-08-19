Newsy Seriale Multimedia London Calling! Harry Potter i Hagrid na nowych zdjęciach z planu
London Calling! Harry Potter i Hagrid na nowych zdjęciach z planu

Dziennik "Daily Mail" zaprezentował nowe zdjęcia z planu serialu HBO "Harry Potter". Możemy na nich zobaczyć zobaczyć tytułowego bohatera (Dominic McLaughlin) oraz Hagrida (Nick Frost) przemierzających ulice Londynu.






"Harry Potter": szczegóły serialu



Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".

W obsadzie prócz McLaughlina i Frosta znaleźli się m.in. Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermiona Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.

Harry Potter to na pozór zwyczajny chłopiec mieszkający u swojego wujostwa na Privet Drive 4, w komórce pod schodami. W dzień swoich jedenastych urodzin izolowany od świata młodzieniec dowiaduje się od wielkiego, ale przemiłego Hagrida, że jest czarodziejem i od urodzenia jest zapisany do elitarnej szkoły dla czarodziejów. Ta informacja wywraca do góry nogami dotychczasowe życie Harry’ego, a niewyjaśnione sytuacje nabierają nowego sensu. Okazuje się, że rodzice chłopca także byli czarodziejami i wcale nie zginęli w wypadku samochodowym lecz zostali zabici przez najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Lorda Voldemorta. 11-latek dowiaduje się także, że jest jedyną osobą, która przeżyła jego atak. Wyruszając do nowej szkoły chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że Voldemort wcale się nie poddał i nadal pragnie jego śmierci…

