London Calling! Harry Potter i Hagrid na nowych zdjęciach z planu

Dziennik "Daily Mail" zaprezentował nowe zdjęcia z planu serialu HBO "Harry Potter". Możemy na nich zobaczyć zobaczyć tytułowego bohatera (Dominic McLaughlin) oraz Hagrida (Nick Frost) przemierzających ulice Londynu.
"Harry Potter": szczegóły serialu
Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
W obsadzie prócz McLaughlina i Frosta znaleźli się m.in. Alastair Stout
(Ron Weasley
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
), John Lithgow
(Albus Dumbledore
), Janet McTeer
(Minerwa McGonagall
) oraz Paapa Essiedu
(Severus Snape
). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.
Harry Potter to na pozór zwyczajny chłopiec mieszkający u swojego wujostwa na Privet Drive 4, w komórce pod schodami. W dzień swoich jedenastych urodzin izolowany od świata młodzieniec dowiaduje się od wielkiego, ale przemiłego Hagrida, że jest czarodziejem i od urodzenia jest zapisany do elitarnej szkoły dla czarodziejów. Ta informacja wywraca do góry nogami dotychczasowe życie Harry’ego, a niewyjaśnione sytuacje nabierają nowego sensu. Okazuje się, że rodzice chłopca także byli czarodziejami i wcale nie zginęli w wypadku samochodowym lecz zostali zabici przez najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Lorda Voldemorta. 11-latek dowiaduje się także, że jest jedyną osobą, która przeżyła jego atak. Wyruszając do nowej szkoły chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że Voldemort wcale się nie poddał i nadal pragnie jego śmierci…
Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"