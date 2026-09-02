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Revelio! Oto nowy zwiastun "Harry'ego Pottera"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Harry+Potter%22+%E2%80%93%C2%A0nowy+zwiastun+serialu.+Nowe+uj%C4%99cia+Hogwartu-168366
Revelio! Oto nowy zwiastun &quot;Harry'ego Pottera&quot;
źródło: materialy promocyjne
Niczym list prosto z Hogwartu na dobry początek roku szkolnego HBO Max przynosi nowy teaser serialowego "Harry'ego Pottera". Nowe wideo przedstawia nieujawnione wcześniej zakątki Szkoły Magii i Czarodziejstwa, zapowiadając zarazem świąteczną premierę wyczekiwanego serialu. Teaser możecie zobaczyć poniżej.

"Harry Potter" coraz bliżej. Zobacz nowy teaser





Serial Harry Potter" - co wiemy?



Pierwszy sezon serialu będzie oczywiście adaptacją książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Wydana w 1997 roku powieść autorstwa J.K. Rowling stała się międzynarodowym bestsellerem i zapoczątkowała cykl przygód młodego czarodzieja, w którego w nowej adaptacji wcieli się Dominic McLaughlin.

Tytułowy bohater to na pozór zwyczajny chłopiec mieszkający u swojego wujostwa na Privet Drive 4, w komórce pod schodami. W dzień swoich jedenastych urodzin izolowany od świata młodzieniec dowiaduje się od wielkiego, ale przemiłego Hagrida, że jest czarodziejem i od urodzenia jest zapisany do elitarnej szkoły dla czarodziejów. Ta informacja wywraca do góry nogami dotychczasowe życie Harry’ego, a niewyjaśnione sytuacje nabierają nowego sensu. Okazuje się, że rodzice chłopca także byli czarodziejami i wcale nie zginęli w wypadku samochodowym, lecz zostali zabici przez najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Lorda Voldemorta. 11-latek dowiaduje się także, że jest jedyną osobą, która przeżyła jego atak. Wyruszając do nowej szkoły, chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że Voldemort wcale się nie poddał i nadal pragnie jego śmierci.    

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W przyjaciół Harry'egoHermionę Granger i Rona Weasleya – wcielą się w Arabella Stanton i Alastair Stout. W pozostałych rolach m.in. John Lithgow (jako Albus Dumbledore), Nick Frost (jako Rubeus Hagrid), Janet McTeer (jako Minerwa McGonagall) i Paapa Essiedu (jako Severus Snape).

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