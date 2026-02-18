Newsy Seriale Radcliffe apeluje: nie pytajcie nowych gwiazd "Pottera" o dawną obsadę
Trwają prace na serialową adaptacją serii "Harry Potter", którą przygotowuje HBO. Głos na ten temat zabrał w nowym wywiadzie Daniel Radcliffe, odtwórca tytułowej roli w serii filmów z lat 2001-2011.

Radcliffe apeluje do fanów, by dali nowej obsadzie "Pottera" przestrzeń i nie porównywali jej bez przerwy z oryginalnymi gwiazdami filmowego cyklu. W rozmowie ze ScreenRantem Radcliffe zauważył, że w mediach społecznościowych pojawił się konsensus, by "zaopiekować się tymi dzieciakami". Jeśli wszyscy naprawdę tak myślą… jedną z rzeczy, które możecie dla mnie zrobić, to nie pytać bez przerwy o mnie, Emmę [Watson], Ruperta [Grinta]. Nie chciałbym być dziwnym widmem w życiach tych dzieci, niech robią swoje. To będzie coś nowego i innego.

W nowej produkcji w Harry’ego Pottera wcieli się Dominic McLaughlin. Hermionę zagra Arabella Stanton, a Rona Weasleya Alastair Stout. Radcliffe nie kryje wiary w swojego następcę. Jestem pewien, że będzie lepszy ode mnie i lepszy, niż ja byłem w tej roli. Kilka miesięcy temu do sieci trafiła informacja, że aktor wysłał do McLaughlina list z gratulacjami. Pisał w nim: Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił, a nawet lepiej niż ja. Dla mnie to było wspaniałe doświadczenie, ale życzę ci jeszcze lepszego.


W obsadzie serialu są też m.in. Janet McTeer w roli profesor Minerwy McGonagall, Nick Frost jako Hagrid, Paapa Essiedu jako Severus Snape oraz John Lithgow jako Albus Dumbledore. Każdy sezon ma adaptować jedną z siedmiu książek J.K. Rowling, które łącznie sprzedały się w 600 mln egzemplarzy na całym świecie. 

Scenarzystką i showrunnerką produkcji jest Francesca Gardiner, znana m.in. z "Sukcesji", a reżyserię kilku odcinków powierzonono Markowi Mylodowi, który także ma w swojej filmografii "Sukcesję", a ponadto m.in. "Grę o tron" oraz film "Menu".

"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - zwiastun


