Radcliffe apeluje: nie pytajcie nowych gwiazd "Pottera" o dawną obsadę

Trwają prace na serialową adaptacją serii "Harry Potter", którą przygotowuje HBO. Głos na ten temat zabrał w nowym wywiadzie Daniel Radcliffe, odtwórca tytułowej roli w serii filmów z lat 2001-2011.
Radcliffe z apelem do fanów Radcliffe
apeluje do fanów, by dali nowej obsadzie "Pottera
" przestrzeń i nie porównywali jej bez przerwy z oryginalnymi gwiazdami filmowego cyklu. W rozmowie ze ScreenRantem Radcliffe
zauważył, że w mediach społecznościowych pojawił się konsensus, by "zaopiekować się tymi dzieciakami". Jeśli wszyscy naprawdę tak myślą… jedną z rzeczy, które możecie dla mnie zrobić, to nie pytać bez przerwy o mnie, Emmę [Watson], Ruperta [Grinta]. Nie chciałbym być dziwnym widmem w życiach tych dzieci, niech robią swoje. To będzie coś nowego i innego.
W nowej produkcji w Harry’ego Pottera
wcieli się Dominic McLaughlin
. Hermionę
zagra Arabella Stanton
, a Rona Weasleya Alastair Stout
. Radcliffe
nie kryje wiary w swojego następcę. Jestem pewien, że będzie lepszy ode mnie i lepszy, niż ja byłem w tej roli.
Kilka miesięcy temu do sieci trafiła informacja, że aktor wysłał do McLaughlina
list z gratulacjami. Pisał w nim: Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił, a nawet lepiej niż ja. Dla mnie to było wspaniałe doświadczenie, ale życzę ci jeszcze lepszego.
W obsadzie serialu są też m.in. Janet McTeer
w roli profesor Minerwy McGonagall
, Nick Frost
jako Hagrid
, Paapa Essiedu
jako Severus Snape
oraz John Lithgow
jako Albus Dumbledore
. Każdy sezon ma adaptować jedną z siedmiu książek J.K. Rowling
, które łącznie sprzedały się w 600 mln egzemplarzy na całym świecie.
Scenarzystką i showrunnerką produkcji jest Francesca Gardiner
, znana m.in. z "Sukcesji
", a reżyserię kilku odcinków powierzonono Markowi Mylodowi
, który także ma w swojej filmografii "Sukcesję
", a ponadto m.in. "Grę o tron
" oraz film "Menu
".
