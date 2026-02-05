Serialowy Draco Malfoy zachwala pracę na planie "Harry'ego Pottera"

Jedną z młodych gwiazd nadchodzącego serialu "Harry Potter" powstającego dla HBO jest Lox Pratt - czternastoletni aktor wciela się w Dracona Malfoya. Pratta zobaczymy też w nowej adaptacji "Władcy much" dla BBC. W nowym wywiadzie wypowiedział się o obu rolach.
Serialowy Draco Malfoy o pracy na planie
Choć oba projekty różni skala i konwencja, role Pratta
łączy jedno: w obu przypadkach gra postacie o antagonistycznym rysie. We "Władcy much
" jego Jack jest jednym z chłopców, którzy na bezludnej wyspie stopniowo popadają w brutalność, natomiast w świecie czarodziejów Draco Malfoy pozostaje nieustannym rywalem Harry’ego Pottera
. Wobec tego Pratt
żartuje, że może już teraz zaczyna być szufladkowany jako czarny charakter, ale nie traktuje tego jako problemu: Lepiej tak, niż cały czas grać tylko miłego chłopaka, prawda? To natomiast ma do powiedzenia na temat "Harry'ego Pottera", gdzie gra m.in. u boku Johnny'ego Flynna wcielającego się w Lucjusza Malfoya: Cały plan jest absolutnie fantastyczny. Nie czuję, żebym mógł to w jakikolwiek sposób porównać do "Władcy much", bo to po prostu zupełnie inne. (...) Ale jest świetnie. Atmosfera na planie jest niesamowita. Johnny Flynn jest cudowny. Naprawdę wspaniały człowiek. Myślę, że dobrze współpracujemy jako duet na ekranie, albo przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jest wspaniałym facetem.
Zdjęcia do serialu Harry Potter ruszyły w lipcu 2025 roku i wciąż trwają. Premiera zaplanowana jest na początek 2027 roku. W role głównych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin
jako Harry Potter
, Arabella Stanton
jako Hermiona Granger
oraz Alastair Stout
jako Ron Weasley
. Wśród dorosłych aktorów zobaczymy m.in. Johna Lithgowa
jako Albusa Dumbledore’a
, Paapę Essiedu
w roli Severusa Snape’a
oraz Janet McTeer
jako profesor McGonagall
.
