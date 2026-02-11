Newsy Seriale Serialowy "Harry Potter" pokaże więcej niż książki. Malfoy zyska nowe oblicze
Serialowy "Harry Potter" pokaże więcej niż książki. Malfoy zyska nowe oblicze

Serialowy &quot;Harry Potter&quot; pokaże więcej niż książki. Malfoy zyska nowe oblicze
Jedną z młodych gwiazd nadchodzącego serialu "Harry Potter" powstającego dla HBO jest Lox Pratt - czternastoletni aktor wciela się w Dracona Malfoya. Pratt potwierdził w nowym wywiadzie, że w serialowym "Potterze" zobaczymy sceny, których nie opisała J.K. Rowling w swoich powieściach, a które pomogą rozwinąć bohaterów i pokazać ich z innej perspektywy.

Inna strategia




Pratt zdradza: Zobaczycie wszystkich nauczycieli w ich prywatnych pokojach. Zobaczycie Dracona w domu. Nie chcę za dużo zdradzać, ale są świetne sceny w dworze Malfoyów, które pozwalają lepiej zrozumieć, jaki on jest. Książki są opowiedziane z perspektywy Harry'ego, co jest świetne. Tak samo było w filmach. Ale w tej adaptacji zobaczymy o wiele więcej.

Rozwiązanie to ma sprawić, że Draco stanie się bardziej wielowymiarową postacią, co według Pratta będzie poprawą w stosunku do filmowych ekranizacji. Cieszę się, że mamy swobodę w eksplorowaniu tych bohaterów. W filmach Draco był trochę "2D" - takim szyderczym złoczyńcą. A przecież jest w nim znacznie więcej. Trzeba zrozumieć, dlaczego taki jest. W filmach widać było tylko przebłyski tego w relacji z Lucjuszem.


W serialu Lucjusza gra Johnny Flynn - aktor został obsadzony już przed zdjęciami do pierwszego sezonu, co od razu mogło sugerować, że zobaczymy go już przy okazji "Kamienia Filozoficznego". W książkach i filmach zadebiutował w "Komnacie Tajemnic".

Zdjęcia do serialu Harry Potter ruszyły w lipcu 2025 roku i wciąż trwają. Premiera zaplanowana jest na początek 2027 roku. W role głównych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Wśród dorosłych aktorów zobaczymy m.in. Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledore’a, Paapę Essiedu w roli Severusa Snape’a oraz Janet McTeer jako profesor McGonagall.

"Harry Potter i Komnata Tajemnic" - zwiastun



