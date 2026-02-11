Serialowy "Harry Potter" pokaże więcej niż książki. Malfoy zyska nowe oblicze

Jedną z młodych gwiazd nadchodzącego serialu "Harry Potter" powstającego dla HBO jest Lox Pratt - czternastoletni aktor wciela się w Dracona Malfoya. Pratt potwierdził w nowym wywiadzie, że w serialowym "Potterze" zobaczymy sceny, których nie opisała J.K. Rowling w swoich powieściach, a które pomogą rozwinąć bohaterów i pokazać ich z innej perspektywy.
Inna strategia Pratt
zdradza: Zobaczycie wszystkich nauczycieli w ich prywatnych pokojach. Zobaczycie Dracona w domu. Nie chcę za dużo zdradzać, ale są świetne sceny w dworze Malfoyów, które pozwalają lepiej zrozumieć, jaki on jest. Książki są opowiedziane z perspektywy Harry'ego, co jest świetne. Tak samo było w filmach. Ale w tej adaptacji zobaczymy o wiele więcej.
Rozwiązanie to ma sprawić, że Draco stanie się bardziej wielowymiarową postacią, co według Pratta
będzie poprawą w stosunku do filmowych ekranizacji. Cieszę się, że mamy swobodę w eksplorowaniu tych bohaterów. W filmach Draco był trochę "2D" - takim szyderczym złoczyńcą. A przecież jest w nim znacznie więcej. Trzeba zrozumieć, dlaczego taki jest. W filmach widać było tylko przebłyski tego w relacji z Lucjuszem.
W serialu Lucjusza
gra Johnny Flynn
- aktor został obsadzony już przed zdjęciami do pierwszego sezonu, co od razu mogło sugerować, że zobaczymy go już przy okazji "Kamienia Filozoficznego". W książkach i filmach zadebiutował w "Komnacie Tajemnic".
Zdjęcia do serialu Harry Potter ruszyły w lipcu 2025 roku i wciąż trwają. Premiera zaplanowana jest na początek 2027 roku. W role głównych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin
jako Harry Potter
, Arabella Stanton
jako Hermiona Granger
oraz Alastair Stout
jako Ron Weasley
. Wśród dorosłych aktorów zobaczymy m.in. Johna Lithgowa
jako Albusa Dumbledore’a
, Paapę Essiedu
w roli Severusa Snape’a
oraz Janet McTeer
jako profesor McGonagall
.
