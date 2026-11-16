HBO zaprezentowało kolejne plakaty promujące pierwszy sezon "Harry'ego Pottera". Znaleźli się na nich: Lox Pratt (Draco Malfoy), Rory Wilmot (Neville Longbottom), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Leo Earley (Seamus Finnigan) oraz Elijah Oshin (Dean Thomas).
"Harry Potter": o serialu
Pierwszy sezon serialu będzie oczywiście adaptacją książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Wydana w 1997 roku powieść autorstwa J.K. Rowling stała się międzynarodowym bestsellerem i zapoczątkowała cykl przygód młodego czarodzieja, w którego w nowej adaptacji wcieli się Dominic McLaughlin
. Partnerują mu m.in. Arabella Stanton
(Hermiona), Alastair Stout
(Ron), John Lithgow
(Dumbledore), Nick Frost
(Hagrid) i Janet McTeer
(profesor McGonagall).
Tytułowy bohater to na pozór zwyczajny chłopiec mieszkający u swojego wujostwa na Privet Drive 4, w komórce pod schodami. W dzień swoich jedenastych urodzin izolowany od świata młodzieniec dowiaduje się od wielkiego, ale przemiłego Hagrida, że jest czarodziejem i od urodzenia jest zapisany do elitarnej szkoły dla czarodziejów. Ta informacja wywraca do góry nogami dotychczasowe życie Harry’ego, a niewyjaśnione sytuacje nabierają nowego sensu. Okazuje się, że rodzice chłopca także byli czarodziejami i wcale nie zginęli w wypadku samochodowym, lecz zostali zabici przez najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Lorda Voldemorta. 11-latek dowiaduje się także, że jest jedyną osobą, która przeżyła jego atak. Wyruszając do nowej szkoły, chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że Voldemort wcale się nie poddał i nadal pragnie jego śmierci.
"Harry Potter
" zadebiutuje w HBO w Boże Narodzenie.
"Harry Potter": zwiastun