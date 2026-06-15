"Harry Potter". Fani zachwyceni, bo postać usunięta z filmów pojawi się w serialu

Fani książek o Harrym Potterze będą zachwyceni. Postać, która została usunięta z filmowych adaptacji cyklu, powróci w wersji serialowej. Wiemy już nawet, kto ją zagra.
Psotny poltergeist jednak w Hogwarcie
Tą postacią jest Irytek (Peeves)
. W książkach był poltergeistem, który uprzykrzał życie uczniom i pracownikom Hogwartu ciągle wymyślając jakieś psikusy. Jego głównym "wrogiem" był woźny Argus Filch.
Irytek miał pierwotnie pojawić się w filmach. Został nawet zaangażowany do roli brytyjski komik Rik Mayall
. Ostatecznie jednak uznano, że bez niego opowieść filmowa jest spójniejsza.
Twórcy serialu "Harry Potter"
od samego początku obiecywali, że będą więcej czerpać z materiału źródłowego, a to oznacza, że postaci usunięte w filmach, mają szanse powrócić w serialu. I tak właśnie stało się z Irytkiem. W postać tę wcieli się w serialu Peter Serafinowicz
.
Aktor to gwiazda komediowego serialu "Kleszcz
", którego w kinach widzieliśmy ostatnio chociażby w aktorskim "Jak wytresować smoka
". W "Harrym Potterze" Serafinowicz
będzie grał głosem, co też nie jest dla niego żadną nowością. Wcześniej był w obsadzie dubbingu obu części "Sing
" czy chociażby w grze "Deus Ex: Rozłam Ludzkości
".
Zwiastun serialu "Kleszcz", którego gwiazdą był Peter Serafinowicz