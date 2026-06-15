Newsy Seriale "Harry Potter". Fani zachwyceni, bo postać usunięta z filmów pojawi się w serialu
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"Harry Potter". Fani zachwyceni, bo postać usunięta z filmów pojawi się w serialu

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Harry+Potter%22.+Irytek+pojawi+si%C4%99+w+serialu.+Zagra+go+Peter+Serafinowicz-167105
&quot;Harry Potter&quot;. Fani zachwyceni, bo postać usunięta z filmów pojawi się w serialu
źródło: Getty Images
autor: Comic Relief
Fani książek o Harrym Potterze będą zachwyceni. Postać, która została usunięta z filmowych adaptacji cyklu, powróci w wersji serialowej. Wiemy już nawet, kto ją zagra.

Psotny poltergeist jednak w Hogwarcie



Tą postacią jest Irytek (Peeves). W książkach był poltergeistem, który uprzykrzał życie uczniom i pracownikom Hogwartu ciągle wymyślając jakieś psikusy. Jego głównym "wrogiem" był woźny Argus Filch.

Irytek miał pierwotnie pojawić się w filmach. Został nawet zaangażowany do roli brytyjski komik Rik Mayall. Ostatecznie jednak uznano, że bez niego opowieść filmowa jest spójniejsza.


Twórcy serialu "Harry Potter" od samego początku obiecywali, że będą więcej czerpać z materiału źródłowego, a to oznacza, że postaci usunięte w filmach, mają szanse powrócić w serialu. I tak właśnie stało się z Irytkiem. W postać tę wcieli się w serialu Peter Serafinowicz.

Aktor to gwiazda komediowego serialu "Kleszcz", którego w kinach widzieliśmy ostatnio chociażby w aktorskim "Jak wytresować smoka". W "Harrym Potterze" Serafinowicz będzie grał głosem, co też nie jest dla niego żadną nowością. Wcześniej był w obsadzie dubbingu obu części "Sing" czy chociażby w grze "Deus Ex: Rozłam Ludzkości".

Zwiastun serialu "Kleszcz", którego gwiazdą był Peter Serafinowicz




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