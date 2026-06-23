"Harry Potter": odtwórca roli Hagrida inspirował się słynną postacią z "Zielonej mili"

Jeszcze w tym roku ukaże się nowa, serialowa adaptacja cyklu "Harry Potter". Jedną z ról zagra w niej Nick Frost, który wcieli się w Hagrida, jedną z najbardziej lubianych postaci całego uniwersum. Najnowsze wypowiedzi aktora sugerują, że jego interpretacja może różnić się od wersji znanej z filmów i książek.
Jaki będzie serialowy Hagrid?
W rozmowie z "The Times" aktor przyznał, że jedną z inspiracji dla jego wersji Hagrida
był John Coffey
z "Zielonej mili
" Stephena Kinga
(grany w ekranizacji przez Michaela Clarke'a Duncana
) - postać jednocześnie ogromna, potencjalnie groźna, ale też dziecinna. Frost dodał również, że zdaje sobie sprawę, iż część widzów może nie zaakceptować tej wizji: Niektórzy powiedzą: to nie mój Hagrid. I to jest w porządku. Hagrid
w filmach i książkach przedstawiany był jako poczciwy bohater, bardzo opiekuńczy wobec Harry'ego
i jego przyjaciół (choć u J.K. Rowling
bywały momenty, w których pokazywał bardziej "dziką" stronę). W filmach sportretował go Robbie Coltrane
, a jego interpretacja jest kochana przez fanów. Frost
podkreślił jednak, że serialowa forma i dłuższy metraż pozwala na głębsze rozwinięcie bohaterów niż filmy kinowe. Jak zaznaczył, chce zachować ducha oryginału, jednocześnie dodając nowe elementy: "Próbuję zachować to, co zrobił Robbie
, ale mam więcej czasu, więc muszę trochę pogłębić tę postać".
"Harry Potter
" zadebiutuje w tegoroczne Boże Narodzenie. Pierwszy sezon będzie ekranizacją "Kamienia filozoficznego".
"Harry Potter" - zwiastun serialu