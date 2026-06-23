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"Harry Potter": odtwórca roli Hagrida inspirował się słynną postacią z "Zielonej mili"

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Harry+Potter%22.+Nick+Frost+o+postaci+Hagrida.+Aktor+inspiruje+si%C4%99+Johnem+Coffeyem+z+%22Zielonej+mili%22-167219
&quot;Harry Potter&quot;: odtwórca roli Hagrida inspirował się słynną postacią z &quot;Zielonej mili&quot;
Jeszcze w tym roku ukaże się nowa, serialowa adaptacja cyklu "Harry Potter". Jedną z ról zagra w niej Nick Frost, który wcieli się w Hagrida, jedną z najbardziej lubianych postaci całego uniwersum. Najnowsze wypowiedzi aktora sugerują, że jego interpretacja może różnić się od wersji znanej z filmów i książek.

Jaki będzie serialowy Hagrid?





W rozmowie z "The Times" aktor przyznał, że jedną z inspiracji dla jego wersji Hagrida był John Coffey z "Zielonej mili" Stephena Kinga (grany w ekranizacji przez Michaela Clarke'a Duncana) - postać jednocześnie ogromna, potencjalnie groźna, ale też dziecinna. Frost dodał również, że zdaje sobie sprawę, iż część widzów może nie zaakceptować tej wizji: Niektórzy powiedzą: to nie mój Hagrid. I to jest w porządku.

Hagrid w filmach i książkach przedstawiany był jako poczciwy bohater, bardzo opiekuńczy wobec Harry'ego i jego przyjaciół (choć u J.K. Rowling bywały momenty, w których pokazywał bardziej "dziką" stronę). W filmach sportretował go Robbie Coltrane, a jego interpretacja jest kochana przez fanów. Frost podkreślił jednak, że serialowa forma i dłuższy metraż pozwala na głębsze rozwinięcie bohaterów niż filmy kinowe. Jak zaznaczył, chce zachować ducha oryginału, jednocześnie dodając nowe elementy: "Próbuję zachować to, co zrobił Robbie, ale mam więcej czasu, więc muszę trochę pogłębić tę postać". 

"Harry Potter" zadebiutuje w tegoroczne Boże Narodzenie. Pierwszy sezon będzie ekranizacją "Kamienia filozoficznego". 

"Harry Potter" - zwiastun serialu



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