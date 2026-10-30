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"Harry Potter". Paapa Essiedu o roli Snape'a: Nie przyjąłbym jej, gdybym nie był gotowy na krytykę

Variety / autor: /
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&quot;Harry Potter&quot;. Paapa Essiedu o roli Snape'a: Nie przyjąłbym jej, gdybym nie był gotowy na krytykę
Jedną z największych kontrowersji związanych z serialową adaptacją "Harry'ego Pottera" okazało się obsadzenie Paapy Essiedu w roli Severusa Snape'a. Aktor udzielił ostatnio nowego wywiadu, w którym zabrał głos na temat swojej postaci. Co miał do powiedzenia?

Paapa Essiedu o podejściu do postaci Snape'a




Podczas gali TIME100 Next Essiedu wrócił do skrajnych reakcji, jakie towarzyszyły ogłoszeniu jego angażu. Przyznał, że wiedział, iż spotka się z różnymi opiniami (wcześniej aktor przyznawał, że otrzymywał już groźby na tle rasistowskim), ale zaskoczyła go skala pozytywnego odzewu: Cały zespół bardzo mnie wspierał. Oczywiście najważniejsza jest dla mnie praca. Nie przyjąłbym tej roli, gdybym nie był na to gotowy. Rozumiem pełne spektrum reakcji na to, co robimy, i przyjmuję tę odpowiedzialność z otwartym sercem. Jednocześnie ogromnie zaskoczyła mnie skala wsparcia, dobrych życzeń i entuzjazmu, które otrzymałem.

Essiedu opowiedział również o podejściu do budowania postaci Snape’a. Odniósł się między innymi do jego wyglądu. W serialu bohater ma dredy, skórzaną kurtkę i obszerną czarną pelerynę, co wyraźnie odróżnia go od wersji znanej z filmów z Alanem Rickmanem: Myślę, że estetyka jest ważna. Nie wiem, czy styl jest czymś, o czym myślę w pierwszej kolejności, kiedy buduję tę postać, ale uważam, że jej wygląd mówi bardzo wiele o tym, kim jest i za kogo chce uchodzić w oczach innych. Wszystko zostało tu niezwykle starannie przemyślane, a nad tym elementem ściśle współpracowaliśmy ze wspaniałym działem kostiumów.

Pierwszy sezon serialu "Harry Potter", oparty na książce "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", zadebiutuje na HBO Max 25 grudnia.

"Harry Potter" - zwiastun



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