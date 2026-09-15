Newsy Seriale "Harry Potter". Wiemy, kto zagra ojca Rona! Nowi aktorzy w obsadzie serialu HBO
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"Harry Potter". Wiemy, kto zagra ojca Rona! Nowi aktorzy w obsadzie serialu HBO

Informacja nadesłana: Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Harry+Potter%22.+Wiemy%2C+kto+zagra+ojca+Rona+Nowi+aktorzy+w+obsadzie+serialu+HBO-168613
&quot;Harry Potter&quot;. Wiemy, kto zagra ojca Rona! Nowi aktorzy w obsadzie serialu HBO
W Anglii trwają prace nad drugim sezonem serialu "Harry Potter". A do sieci trafiły właśnie informacje o nowych osobach w obsadzie. Wśród postaci, które zostały właśnie obsadzone, jest Arthur Weasley, czyli ojciec Rona, najlepszego przyjaciela Harry'ego Pottera.

Kto dołączył do obsady "Harry'ego Pottera"?



Drugi sezon serialu HBO "Harry Potter" będzie ekranizacją powieści J.K. Rowling "Harry Potter i Komnata Tajemnic". Podczas drugiego roku pobytu w Szkole Magii i Czarodziejstwa młody Potter spotyka starych wrogów, poznaje nowego nauczyciela, odkrywa w sobie kolejne zdolności, unika śmierci z rąk domowego skrzata chcącego za wszelką cenę uratować mu życie i wraz z dwójką swoich przyjaciół, Ronem i Hermioną, znów udaje mu się rozwiązać trudną zagadkę.

Jedną z postaci, które spotkamy w drugim sezonie, będzie Arthur Weasley, czyli szef Biura Wykrywania i Konfiskaty Fałszywych Zaklęć Obronnych i Środków Ochrony Osobistej, a prywatnie ojciec Rona Weasleya, czyli najlepszego przyjaciela Harry'ego. W filmach zagrał go Mark Williams. W serialu wcieli się w niego Rafe Spall ("Under Salt Marsh").


Ale nie jest to jedyna nowa twarz w obsadzie. Jak podało dziś HBO, Molly Hewitt-Richards zagra Jęczącą Martę, a Jasper Ambrose wystąpi jako Colin Creevey. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że w drugim sezonie do obsady serialu "Harry Potter" dołączą: Kit Harington jako Gilderoy Lockhart, Bonnie Hill jako Ginny Weasley, Lenny Rush jako Zgredek i Billy Barratt jako Tom Riddle.

Pierwszy sezon serialu będzie miał swoją premierę w grudniu.

Zwiastun serialu "Harry Potter"




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