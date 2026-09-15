"Harry Potter". Wiemy, kto zagra ojca Rona! Nowi aktorzy w obsadzie serialu HBO

W Anglii trwają prace nad drugim sezonem serialu "Harry Potter". A do sieci trafiły właśnie informacje o nowych osobach w obsadzie. Wśród postaci, które zostały właśnie obsadzone, jest Arthur Weasley, czyli ojciec Rona, najlepszego przyjaciela Harry'ego Pottera.
Kto dołączył do obsady "Harry'ego Pottera"?
Drugi sezon serialu HBO "Harry Potter
" będzie ekranizacją powieści J.K. Rowling "Harry Potter i Komnata Tajemnic"
. Podczas drugiego roku pobytu w Szkole Magii i Czarodziejstwa młody Potter spotyka starych wrogów, poznaje nowego nauczyciela, odkrywa w sobie kolejne zdolności, unika śmierci z rąk domowego skrzata chcącego za wszelką cenę uratować mu życie i wraz z dwójką swoich przyjaciół, Ronem i Hermioną, znów udaje mu się rozwiązać trudną zagadkę.
Jedną z postaci, które spotkamy w drugim sezonie, będzie Arthur Weasley
, czyli szef Biura Wykrywania i Konfiskaty Fałszywych Zaklęć Obronnych i Środków Ochrony Osobistej, a prywatnie ojciec Rona Weasleya
, czyli najlepszego przyjaciela Harry'ego
. W filmach zagrał go Mark Williams
. W serialu wcieli się w niego Rafe Spall
("Under Salt Marsh
").
Ale nie jest to jedyna nowa twarz w obsadzie. Jak podało dziś HBO, Molly Hewitt-Richards zagra Jęczącą Martę, a Jasper Ambrose wystąpi jako Colin Creevey.
Wcześniej dowiedzieliśmy się, że w drugim sezonie do obsady serialu "Harry Potter
" dołączą: Kit Harington
jako Gilderoy Lockhart, Bonnie Hill
jako Ginny Weasley, Lenny Rush
jako Zgredek i Billy Barratt
jako Tom Riddle.
Pierwszy sezon serialu będzie miał swoją premierę w grudniu.
Zwiastun serialu "Harry Potter"